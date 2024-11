In Ludwigshafen ist eine Disco evakuiert worden, nachdem ein Unbekannter Pfefferspray versprüht hatte. Bei der Halloween-Party wurden zwölf Kinder und Jugendliche verletzt.

Bei der Party in einer Discothek am Berliner Platz handelte es sich nach Angaben der Polizei Ludwigshafen um eine Halloween-Veranstaltung für Kinder und Jugendliche. Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend alarmiert worden, nachdem ein Unbekannter in der Disco Pfefferspray versprüht hatte. Mehrere Besucher der Halloween-Party hätten anschließend über Atemwegsprobleme geklagt.

Disco in Ludwigshafen wurde evakuiert

Die Betreiber der Disco evakuierten daraufhin die Gäste. Wie die Polizei mitteilt, wurden durch das Pfefferspray insgesamt zwölf Personen leicht verletzt. Nachdem der Rettungsdienst die Verletzten versorgt hatte, seien sie ihren Eltern oder Erziehungsberechtigten übergeben worden. Noch hat die Polizei keine Hinweise darauf, wer für die Pfefferspray-Attacke verantwortlich ist. Sie ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.