Vorsicht vor Halloween-Streichen in Mainz

Jedes Jahr an Halloween ziehen kleine und große Geister sowie Monster durch die Straßen. Wer jedoch nicht nur Süßigkeiten sammelt, sondern auch Streiche plant, für den könnte es teuer werden.

Der Spaß hört da auf, wo andere geschädigt werden, sagt die Polizei in Mainz. Wer beispielsweise Eier gegen Hauswände schmeißt oder Böller in Mülltonnen wirft, der muss mit entsprechenden Strafen rechnen.

Außerdem bittet die Polizei, bei der Verkleidung darauf zu achten, dass man keine Gegenstände bei sich hat, die wie echte Waffen aussehen. Egal ob Schwert oder Pistole, alles, was täuschend echt aussieht und nicht als Spielzeug erkennbar ist, könnte unter Umständen zu polizeilichen Einsätzen führen. Auch Mitfeiernde könnten sich dadurch erschrecken.

Wiesbaden sperrt Straßen für Halloween-Feiern

Die Stadt Wiesbaden hat für alle Halloween-Fans sogar ganz besondere Vorkehrungen getroffen. Hier werden ab dem Nachmittag ganze Straßen für die Halloween-Feiern gesperrt. Das betrifft die Wohngebiete "Housing Area Aukamm" und "Crestview". Dort leben amerikanische Soldaten, die mit ihren Familien Halloween auf ganz traditionelle Weise feiern.

Aber auch für alle anderen Feierlustigen in Rheinhessen und an der Nahe gibt es am Abend eine Vielzahl von Veranstaltungen. Damit dort auch alles friedlich bleibt, wird die Polizei verstärkt kontrollieren.

Halloween ist auch Reformationstag

Wer an Halloween hingegen lieber den Reformationstag feiern möchte, der kann zum Beispiel einen Gottesdienst besuchen. Sowohl an der Nahe als auch in Rheinhessen bieten einige Kirchengemeinden am Abend entsprechende Gottesdienste an.

In der Christuskirche in Mainz wird das Reformationsfest um 18 Uhr gefeiert. Das Besondere daran: An dem Gottesdienst nimmt nicht nur der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Volker Jung, teil, sondern auch der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf.