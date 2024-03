Diese Ausflugsziele am Bodensee und in Oberschwaben starten in die Saison

Die Osterferien beginnen und damit öffnen zahlreiche Ausflugsziele am Bodensee und in Oberschwaben wieder ihre Türen - vom Pfahlbaumuseum bis zum Ravensburger Spieleland.

Der Winterschlaf am Bodensee und in Oberschwaben ist vorbei: Zahlreiche Freizeitattraktionen und Ausflugsziele starten am Wochenende in die neue Saison. Pünktlich zum Beginn der Osterferien öffnen zum Beispiel das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen (Bodenseekreis), das Ravensburger Spieleland, das Kloster und Schloss Salem oder das Museumsdorf Kürnbach (Kreis Biberach). Manche Attraktionen haben bereits seit Mitte März offen.

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen

Am Samstag öffnen die Pfahlbauten von Unteruhldingen am Bodensee wieder täglich ihre Pforten für Besucherinnen und Besucher. Man kann selbstständig eine Runde durch die Anlage drehen oder Vorführungen von Archäologinnen und Archäologen besuchen. Großes steht dem Pfahlbaumuseum im Sommer bevor: Für den 20. Juni ist die Eröffnung des Museumsneubaus geplant.

Die letzten Vorbereitungen für die neue Saison liefen in den vergangenen Tagen auf Hochtouren, um die 23 Häuser auf Stelzen nach dem Winter wieder auf Vordermann zu bringen. Eigens aus Lüneburg waren drei Dachdecker angereist, die sechs Schilfdächer im ältesten archäologischen Freilichtmuseum Deutschlands gerichtet haben. Unter ihnen war Moira Memmhardt, die erste Reetdachdeckerin Deutschlands.

Reetdachdeckerin Moira Memmhardt bringt neue Reetbündel auf einem Haus des Pfahlbaumuseums in Unteruhldingen (Bodenseekreis) an. Die Reetdach-Häuser des UNESCO-Weltkulturerbes werden derzeit neu gedeckt. dpa Bildfunk picture alliance/dpa | Felix Kästle

Kloster und Schloss Salem

Auch das Kloster und Schloss Salem hat ab Samstag und dann bis in den Spätherbst wieder geöffnet. An Ostern warten auf die Gäste Sonderführungen über das Gelände und durch die Gebäude. Dabei können die Gäste das Münster entdecken oder sich mit der Familie auf die Spur von Mönchen begeben und lernen, wie diese im Kloster einst lebten. Auch das mittelalterliche Dachwerk der Klosterkirche kann erkundet werden.

Museumsdorf Kürnbach

Mit einem bunten Frühlingsmarkt, Vorträgen sowie Führungen rund ums mittelalterliche Leben startet das oberschwäbische Museumsdorf in Kürnbach am Sonntag in die Saison. Außerdem gibt es und Tipps fürs selber Anbauen von Kräutern und Gemüse. Wer selbst aktiv werden will, kann unter anderem Bienenwachstücher herstellen oder Tontöpfe mit Serviettentechnik verschönern.

Ravensburger Spieleland

Das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren (Bodenseekreis) bietet am Samstag und Sonntag erstmals ein sogenanntes "Soft-Opening". Dabei können Besucherinnen und Besucher vor der eigentlichen Eröffnung am kommenden Donnerstag alle Neuheiten testen. Neu sind ein Fahrrad-Übungsparcours für Kinder sowie die EnBW-Energiewelt, in der Kinder Windräder oder Solarpanel bauen können. Außerdem können Familien im Feriendorf des Parks künftig auch in sechs Schwedenhäuschen übernachten. Anstelle der Maus begrüßt ab der neuen Saison der Hase des Spiels "Lotti Karotti" die Kinder - als neues Maskottchen neben Käpt'n Blaubär und Hein Blöd.

Affenberg Salem

Der Affenberg Salem hat bereits seit einer Woche wieder geöffnet. Derzeit leben rund 200 Berberaffen auf dem Affenberg. Doch bald sollen es mehr sein: Spätestens im Mai wird der Nachwuchs erwartet. Bis zu 15 kleine Äffchen werden dann die Population vergrößern und das Freigehege erkunden: Rund 20 Hektar groß ist das Freigehege der Berberaffen - das entspricht etwa einer Fläche von 28 Fußballfeldern.