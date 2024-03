Der Zeppelin NT startet in die neue Flugsaison am Bodensee

Die Zeppelin-Reederei startet am Freitag in die neue Saison mit Passagierflügen. Es stehen mehrere Rundflüge nicht nur über dem Bodensee auf dem Programm.

Ab jetzt sind wieder Zeppeline mit Fluggästen an Bord über dem Bodensee unterwegs. Die Zeppelin-Reederei startet am Freitag offiziell in die neue Saison. Bereits in der vergangenen Woche seien Luftschiffe für Trainingsflüge unterwegs gewesen, um neue Piloten auszubilden, so die Reederei.

Eindrücke vom Zeppelinflug am Freitagvormittag:

Zusätzlicher Zeppelin-Standort im Ruhrgebiet geht in Betrieb

In diesem Jahr startet das Unternehmen an einem zusätzlichen Standort im Ruhrgebiet. Ein Zeppelin soll dauerhaft am Flughafen Essen/Mühlheim stationiert werden. Von dort starten Flüge über das Ruhrgebiet. Dafür wird derzeit in der Reederei am Bodensee ein drittes Luftschiff gebaut.

Weitere Rundflüge außerhalb von der Bodenseeregion sind laut Reederei in der Saison 2024 wieder über München, Frankfurt und Köln geplant.

Die Zeppeline NT sind seit 1997 in der Luft. Seit 2001 dürfen sie Passagiere befördern. Zuletzt waren am Bodensee drei Exemplare für das US-amerikanische Unternehmen Goodyear gebaut worden. Der letzte Neubau verließ den Hangar 2017.