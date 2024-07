In Konstanz haben sich 20 Schüler-Teams in einem Wettbewerb für ihre selbstgebauten Solar-Modellboote gemessen. Die schnellsten Boote schafften die Rennstrecke in wenigen Sekunden.

Die schnellsten und originellsten solarbetriebenen Modellboote haben sich am Donnerstag in Konstanz gemessen. Die Hochschule Konstanz (HTWG) lädt jedes Jahr Schülerinnen und Schüler zu dem Konstruktionswettbewerb für Solar-Modellboote ein. 20 Teams aus den Kreisen Konstanz, Bodenseekreis und Alb-Donau-Kreis traten zur diesjährigen Wettfahrt gegeneinander an. Die kleinen solarbetriebenen Boote wurden von den Schülerinnen und Schülern im Unterricht konstruiert und gebaut.

Gewinner nach 17 Sekunden im Ziel

Die Modellboote mit Namen "Floatie", "Chucky Solar" oder "Elektra" traten in einem 16 Meter langen Wasserbecken auf zwei Bahnen gegeneinander an. Die Schnellsten schaffen die Rennstrecke in weniger als 20 Sekunden. Es gab Katamarane, normale Rumpfboote, einige waren aus Holz, andere aus Styropor gefertigt. Sieger in der Kategorie Geschwindigkeit wurde das Team der Urspringschule in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) mit einer Zeit von 17 Sekunden.

Schnelligkeit und Kreativität im Wettbewerb

Doch nicht nur Schnelligkeit zählte im Wettbewerb. Ausgezeichnet wurden auch die kreativsten Modellboote mit Solarantrieb. So gab es im Wettbewerb zum Beispiel einen solarbetriebenen Müllsammler mit Kran und Rechen, der auf den zweiten Platz kam. Der erste Preis ging auch hier an die Konstrukteure der Urspringschule mit ihrem schwimmenden Flugzeugmodell.

Sieger in der Kategorie "Kreative Konstruktion" - ein solarbetriebenes, schwimmendes Flugboot. SWR Stefanie Baumann

Technik soll Schülern Spaß machen

Die Solar Boat Challenge der HTWG will vor allem eines vermitteln: Technik kann Spaß machen. Wettbewerbsleiter Gunnar Schubert hofft, einige der Schülerinnen und Schüler in ein paar Jahren als Studierende wiederzusehen.

Im Vordergrund steht, den Schülerinnen und Schülern Spaß an Technik zu vermitteln.

Seit 2008 richtet die Fakultät für Elektrotechnik der HTWG den Solarboot-Wettbewerb für Nachwuchskonstrukteure aus - und erinnert damit an das weltweit erste Solarboot, das Ende der 1980er-Jahre an der Hochschule in Konstanz entwickelt wurde.