Die Polizei im Kreis Ravensburg startet am Mittwoch an Schulen ein besonderes Präventionsprojekt gegen Extremismus: Mit einem Theaterstück soll für mehr Respekt und Toleranz geworben werden.

Das präventive Theaterprojekt "Achtung?!" der Ludwigsburger Theatergruppe "Q-Rage" gastiert ab Mittwoch auf Einladung der Polizei im Landkreis Ravensburg. Gespielt wird an Schulen, den Auftakt macht am Mittwoch die Realschule Weingarten. In dem Stück geht es um die Radikalisierung junger Menschen. Die jugendlichen Zuschauerinnen und Zuschauern werden dabei in das Stück miteinbezogen. Es sei erstmals gelungen, das Präventionsprojekt an vier Schulen zu holen, damit würden gut 900 Schülerinnen und Schüler erreicht, so Florian Suckel vom Polizeipräsidium Ravensburg.

Theaterstück über Freunde, die zu Feinden werden

In dem Theaterstück "Achtung?!" geht es um zwei Jugendliche. Beide sind seit ihrer Kindheit befreundet, verlieren sich aber aus den Augen. Auf der Suche nach Anschluss werden beide in unterschiedliche extremistische Kreise gezogen, heißt es in einer Mitteilung des Theaters: Tarek in eine militante islamistische Organisation, Lina ins rechtsextreme Milieu. Als sich die beiden ehemaligen Freunde wiedertreffen, sind ihre Welten grundverschieden, Platz für Toleranz und Respekt gibt es nicht mehr.

An Schulen über Radikalisierung informieren

Das vom Kompetenzzentrum gegen Extremismus in Baden-Württemberg (KONEX) finanzierte Theaterprojekt will die Zuschauer über Radikalisierungsmechanismen informieren und zum Mitdenken anregen. Der Ravensburger Polizeipräsident Uwe Stürmer lobt das Stück, weil es typische Radikalisierungsverläufe jugendgerecht vermitteln würde.

In dem Theaterstück werden junge Menschen sehr anschaulich über die perfiden Rekrutierungsmethoden von Extremisten aufgeklärt.

Das Stück wird im Juni am Bildungszentrum Bodnegg, an der Geschwister-Scholl-Schule Leutkirch sowie am Hans-Multscher-Gymnasium in Leutkirch gezeigt.