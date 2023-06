Die Sicherheitsbehörden beobachten verstärkte Aktivitäten der salafistischen Szene. Baden-Württemberg will stärker gegen die Extremisten vorgehen.

Die baden-württembergischen Sicherheitsbehörden beobachten verstärkte Aktivitäten von Salafisten. Demnach versuchen sie wieder vermehrt mit Infoständen neue Anhänger anzuwerben - etwa in den Fußgängerzonen von Villingen-Schwenningen, Rottweil und Stuttgart. Auch in Moscheen werde extremistisches, salafistisches Gedankengut von Hass-Predigern verbreitet.

BW-Innenminister warnt vor Radikalisierung

Dies könne ein Einstieg sein in eine islamistische Radikalisierungsspirale, so Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) gegenüber dem SWR. Strobl will bei der Innenminister-Konferenz in Berlin einen Beschluss herbeiführen, der einen intensiveren Austausch der Verfassungsschutzämter von Bund und Ländern vorsieht. Zudem sollen Vereinsverbote konsequent umgesetzt werden.

Laut Verfassungsschutz gibt es derzeit etwa 1.350 Salafisten in Baden-Württemberg. Jeder fünfte von ihnen gilt als gewaltorientiert.