Die Feuerwehr am Bodensee hat wegen des Hochwassers derzeit viel zu tun. Dennoch werden sie nach eigenen Angaben in Konstanz häufiger von Passanten bedrängt.

Der Pegel in Konstanz ist weiterhin sehr hoch. Um die Stadt vor einem Hochwasser zu schützen, ist die Feuerwehr derzeit viel im Einsatz. Doch jetzt wurde sie von Passanten bei ihrer Arbeit massiv angegangen.

Feuerwehrleute schalten Polizei ein

Immer wieder seien Einsatzkräfte von Passanten angepöbelt und beleidigt worden, heißt es in einer Mitteilung der Feuerwehr Konstanz. Maßnahmen zum Hochwasserschutz seien zudem gestört, belächelt und hinterfragt worden. Das Ganze ging laut Feuerwehr sogar so weit, dass sie die Polizei einschalten musste. Diese hielt abgesperrte Bereiche frei und sorgte so dafür, dass die Feuerwehrleute ihre Arbeit machen konnten.

"Leider müssen wir noch einmal darauf hinweisen, dass Absperrungen zum Schutz jedes einzelnen aufgebaut werden."

Feuerwehr sichert Hafenbereich vor Hochwasser

Man bitte darum, Rücksicht zu nehmen und gesperrte Bereiche nicht zu betreten, so die Feuerwehr weiter. Zuletzt hatte die Feuerwehr wegen des steigenden Bodenseepegels an der Werftanlage im Hafengebiet eine Hochwasserschutzwand aufgebaut und Sandsäcke gestapelt. Damit soll verhindert werden, dass Wasser in die Werftgebäude eindringt. Zusammen mit Einsatzkräften vom Technischen Hilfswerk (THW) seien auch die Bereiche von der Hafenstraße bis zum Konstanzer Konzil gesichert worden.

Die Feuerwehr ruft dazu auf, sich frühzeitig um den privaten Hochwasserschutz zu kümmern. Der aktuelle Pegel des Bodensees sei auf einem Höchststand. Auch die nächsten Wochen werde der Wasserstand voraussichtlich sehr hoch bleiben. Jede Maßnahme um Wassereintritte in Gebäude zu verhindern, sollte deswegen vorsichtshalber ergriffen werden. Zudem schließt die Feuerwehr nicht aus, dass weitere Fußwege und Straßenabschnitte gesperrt werden müssen.