3.000 Ostereier schmücken seit dem Wochenende den Osterbrunnen in Markelfingen bei Radolfzell. In Friedrichshafen wurde der Palmsonntag mit einem außergewöhnlichen Gast gefeiert.

Die Region Bodensee-Oberschwaben bereitet sich auf Ostern vor. In Markelfingen (Kreis Konstanz) etwa ist seit dem Wochenende ein bunter Osterbrunnen zu sehen. Und in Friedrichshafen spielte beim Palmsonntagsgottesdienst in diesem Jahr ein Tier eine besondere Rolle.

Inzwischen ist der Osterbrunnen ein Markenzeichen von Markelfingen.

3.000 Ostereier haben die Markelfinger bemalt, um den Brunnen in der Ortsmitte damit zu schmücken. Dafür werden grüne Thuja-Zweige um Stahlbögen gebunden und dann die Ostereier daran befestigt. Veronika Harter hatte vor acht Jahren die Idee für den Osterbrunnen in Markelfingen. "Inzwischen ist der Osterbrunnen ein Markenzeichen von Markelfingen. Einige Leute kommen von weit her, um ihn zu sehen", sagt sie.

Osterbrunnen in Markelfingen feierlich eingeweiht

Am Samstag ist der Osterbrunnen bei einer Eröffnungsfeier gesegnet worden. Er ist nun drei Wochen lang zu sehen. Geschmückte Osterbrunnen haben eine lange Tradition. Sie sollen den Dank für lebensspendendes Wasser symbolisieren.

Tierischer Besuch am Palmsonntag in Friedrichshafen

Am Sonntag wurde in vielen Kirchengemeinden mit dem Palmsonntag der Beginn der Karwoche gefeiert. In der Gemeinde St. Petrus Canisius in Friedrichshafen war vor der Kirche ein Esel dabei. Denn in der Bibel steht, dass Jesus an diesem Tag auf einem Esel nach Jerusalem ritt. "Die Leute damals waren wahrscheinlich verwundert, dass er nicht mit einem großen Pferd nach Jerusalem reitet, wie ein König das eigentlich tun sollte, sondern mit einem Esel", sagt Diakon Stefan Ardemani.

Esel Herkules sorgte bei den Gottesdienstbesuchern in Friedrichshafen eher für Begeisterung als für Verwunderung. Mit in das Gotteshaus durfte das Tier nicht. Im Gottesdienst erinnerte der Pfarrer aber an die christliche Botschaft des Palm-Esels. Er gilt als ein Symbol des Friedens.