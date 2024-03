Zum Osterwochenende gehören neben geschmückten Brunnen und bemalten Eiern an vielen Orten auch Osterfeuer. Auch in diesem Jahr werden sie in der Region Bodensee und Oberschwaben entfacht.

Am Karsamstag oder Ostersonntag werden in vielen Orten am Bodensee und in Oberschwaben Osterfeuer entzündet. In manchen Kirchengemeinden gehören die Osterfeuer zur Liturgie - an den Feuern wird die Osterkerze angezündet. In anderen Gemeinden werden aber auch unabhängig von den Kirchen Feuer abgebrannt.

In Ingoldingen im Landkreis Biberach findet am Karsamstag abends ein Gottesdienst mit Osterfeuer statt. Sehr früh morgens am Ostersonntag beginnt die Kirchengemeinde in Vogt (Kreis Ravensburg). Sie entzündet das Osterfeuer bereits um 4:30 Uhr am Morgen.

Osterfeuer in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag

Die Evangelische Kirchengemeinde Überlingen (Bodenseekreis) beginnt den Ostersonntag um 6 Uhr morgens mit einem Gottesdienst und Osterfeuer an der Promenade. Ebenfalls um 6 Uhr morgens startet die evangelische Kirche Lindau, sie feiert im Nonnenhorner Kurpark mit Osterfeuer und Gottesdienst. Auf der Amalienhöhe in Heiligenberg beginnt der Ostersonntag ebenfalls um 6 Uhr mit einer ökumenischen Morgenfeier, allerdings ohne ein großes Feuer.

Osterfunken und Lichterzauber am Feiertag

In Gottmadingen-Bietingen im Kreis Konstanz ist der traditionelle Osterfunken am Abend des Ostersonntags ein weltlicher Brauch. Der dortige Musikverein baut das Funkenfeuer auf. In Mühlhausen-Ehingen im Kreis Konstanz nutzt die Freiwillige Feuerwehr den Ostersonntag für einen Osterzauber mit Stockbrot und Partymusik.