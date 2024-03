Mit knapp 13.000 Eiern ist der Osterbrunnen in Schechingen einer der größten im Land. Ab Samstag soll er wieder viele Besucherinnen und Besucher in den Ostalbkreis locken.

In Schechingen im Ostablkreis wird am Samstag der diesjährige Osterbrunnen eröffnet. Zum 22. Mal haben Ehrenamtliche Brunnen liebevoll mit 13.000 handbemalten Eiern geschmückt. Der Osterbrunnen wird bis zum 14. April zu sehen sein.

Drei Wochen haben der Aufbau sowie die Dekoration und Binden der Bögen aus Buchsbaumzweigen gedauert. Iris Jekel ist eine der Organisatorinnen. Sie ist während des Aufbaus stets überall vor Ort, immer mit dem Handy am Ohr. Die Idee für den Schechinger Osterbrunnen hatten Iris Jekel und andere Schechinger bei einem Ausflug in die Fränkische Schweiz. Sie staunten über die Osterbrunnen dort und dachten sofort: "Das wollen wir auch." Und so kam es - von anfangs 3.500 Eiern hat es der Osterbrunnen in diesem Jahr auf stolze 13.000 Eier gebracht.

Tausende Stunden ehrenamtliches Engagement für Osterbrunnen

Die ehrenamtlichen Stunden, die in Schechingen über Wochen hinweg geleistet werden, lassen sich kaum zählen. Allein 1.800 Stunden dauern das Binden der Bögen und der Aufbau am Marktplatz. Fast 80 Ehrenamtliche von der Rentnerinnen bis zum Berufstätigen helfen nach Feierabend mit. Manche nehmen sich für den Osterbrunnen extra Urlaub.

Die beiden "Chefinnen" des Osterbrunnens, Iris Jekel und Marianne Kolb, leisten beide weit mehr als 1.000 ehrenamtliche Stunden pro Jahr für das Projekt. "Das Arbeiten macht einfach Spaß, wenn man sieht, wie Alt und Jung im Dorf mitmachen", meint Jekel.

Jedes Jahr gehen circa 400 bis 500 Eier kaputt. Dafür kommen rund 1.000 neue Eier jährlich dazu.

Mit viel Lebe zum Detail wurde der Osterbrunnen in Schechingen im Ostalbkreis auch im Jahr 2024 gestaltet. SWR Stefanie Schmitz

Asterix und Obelix und der Räuber Hotzenplotz

Der Kreativität der Ehrenamtlichen sind keine Grenzen gesetzt. Jedes Jahr werden hunderte neue Eier bemalt. Es gibt es auch immer Themen, die neu dazukommen. In diesem Jahr haben sich die Malerinnen für Kinderhelden, Porträts und das Thema Bauernhof entschieden. Da sehen die Besucher dann Zeichentrickfiguren wie die Biene Maja und Asterix und Obelix, aber auch den Räuber Hotzenplotz, die Sesamstraße und Jim Knopf.

Auf den Bögen des Osterbrunnens steht in diesem Jahr "Nächstenliebe und Optimismus". Beides wollen die Organisatorinnen auch über die Zeit des Osterbrunnens hinaus verbreiten. Am Rande des Osterbrunnens werden Kaffee und Kuchen verkauft. Der Erlös kommt den Schechingern zu Gute. Ganz nach dem Motto 'Von Schechingern für Schechinger' wurden in den vergangenen 22 Jahren zahlreiche Projekte innerhalb der Gemeinde unterstützt.