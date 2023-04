Osterbrunnen Schechingen: Sturm zerstört hunderte Eier

per Mail teilen

Der 21. Osterbrunnen in Schechingen ist am Samstg eröffnet worden. Er ist wieder mit tausenden bunten Eiern geschmückt. Allerdings gingen bei der Vorbereitung hunderte Eier zu Bruch.

Der Osterbrunnen in Schechingen (Ostalbkreis) gilt als einer der größten in Deutschland. In diesem Jahr ist er mit rund 12.500 bunten Eiern geschmückt. Eigentlich waren mehr als 13.000 vorbereitet worden. Aber der Wind hat beim Aufbau gut 500 Eier kaputt gemacht.

Mehr als 300 Eier neu bemalt

Eigentlich werden es jedes Jahr mehr Eier am Schechinger Osterbrunnen. Diesmal hat das nicht geklappt, obwohl seit Oktober 320 Eier neu gemalt wurden. Mit ihnen zusammen hätte der Rekord vom Vorjahr übertrumpft werden können.

Damals wurden am Osterbrunnen knapp 13.000 bemalte Eier präsentiert. Ein bisschen Schwund ist allerdings immer.

Der Osterbrunnen in Schechingen ist bis zum 23. April zu sehen. Bewirtung gibt es montags bis freitags ab 13.30 Uhr, sowie an Sonn- und Feiertagen ab 11 Uhr.