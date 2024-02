Ein Kulissentheater mit Szenen aus der Passionsgeschichte schmückt seit dem Wochenende die Kirche St. Magnus in Bad Schussenried. Das "Heilige Grab" stammt aus dem 18. Jahrhundert.

Das sogenannte "Heilige Grab" ist seit Sonntag wieder für einige Wochen in der ehemaligen Klosterkirche St. Magnus in Bad Schussenried im Kreis Biberach ausgestellt. Es handelt sich um ein barockes Kulissentheater, das die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu Christi darstellt. Das Kunstwerk wird in den Ostergottesdiensten in die Liturgie eingebunden und ist bis zum 9. Mai zu sehen.

Mehr als sieben Meter hoch ist das Schussenrieder Passions-Theater aus dem 18. Jahrhundert. Es besteht aus bemalten Holztafeln. Die Wechseltafeln sind mit Szenen aus der Passionsgeschichte bemalt. In der Mitte wird die Grabeshöhle von Jesus Christus dargestellt. Außerdem hat das "Heilige Grab" eine ausgetüftelte Beleuchtung mit farbigen Glaskugeln. Den Bau gab Abt Didacus Ströbele 1729 bei dem oberschwäbischen Maler Johann Bergmayer in Auftrag.

Hier sieht man einzelne Tafeln des "Heiligen Grabes". Pressestelle Staatliche Schlösser und Gärten

Barockes Kunstwerk fast 70 Jahre auf Dachboden verstaubt

Solche Scheinarchitekturen wie "Heilige Gräber" waren früher in vielen katholischen Kirchen zu finden. Denn Gottesdienste zur Zeit des Barocks waren oft mit Effekten ausgestattet, um die Gläubigen emotional und spirituell zu beeindrucken, heißt es in einer Mitteilung der Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg. Die wenigsten dieser Kulissen aber blieben erhalten.

Das Heilige Grab in Schussenried war einst ein Höhepunkt in der Passions- und Osterzeit und wurde seit dem 18. Jahrhundert regelmäßig in der damaligen Klosterkirche aufgestellt. Doch 1956 entsprach das Kunstwerk nicht mehr dem Zeitgeist und verschwand für beinahe 70 Jahre aus der Öffentlichkeit. Erst verstaubte es auf einem Dachboden, später lagerte es in einem Depot. Erst im vergangenen Jahr wurde es wieder für die Öffentlichkeit aufgebaut. Ein weiteres bekanntes "Heiliges Grab" in der Region gibt es noch in Altshausen im Kreis Ravensburg.

"Heiliges Grab" 2023 erstmals der Öffentlichkeit wieder präsentiert

Das Aufstellen des "Heiligen Grabes" im vergangenen Jahr sei bei den Besuchern der Kirche auf große Begeisterung gestoßen, so Christian Katschmanowski, Konservator bei den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg. Deshalb habe man beschlossen, das Kulissentheater erneut der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Während der Ausstellung des "Heiligen Grabes" bis Anfang Mai werden sonntags Führungen angeboten. Darin erfahren die Besucherinnen und Besucher, wie das Kulissentheater entstanden ist, wie es genutzt und schließlich restauriert wurde.