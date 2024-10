Was Besucher auf der Oberschwabenschau in Ravensburg erwartet

Sie gilt als größte Verbraucher- und Landwirtschaftsmesse in Süddeutschland: Die Oberschwabenschau in Ravensburg, die am Mittwoch beginnt. Rund 500 Aussteller sind in diesem Jahr dabei.

Vom Gurkenhobel bis zum Melkroboter - auf der Oberschwabenschau in Ravensburg dreht sich in den kommenden fünf Tagen alles rund um Freizeit und Gesundheit, Haushalt, Wohnen, Bauen, Sanieren und Landwirtschaft. Das Motto: "Stadt trifft Land - Verbraucher trifft Erzeuger". Ab Mittwoch präsentiert die Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft mehr als 500 Aussteller auf der Oberschwabenschau und der Agraria Oberschwaben. Erwartet werden bis zu 70.000 Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände der Oberschwabenhalle. Das Messegelände ist in diesem Jahr etwas kleiner als gewohnt. Grund ist der Bau eines neuen Parkhauses. Statt bislang über 40.000 Quadratmeter hat die Oberschwabenschau künftig noch gut 37.000 Quadratmeter Gesamtfläche. Es gibt mehrere Messehallen sowie ein Freigelände. Die Hallen sind nach Themengebieten aufgeteilt. Wegen des Baus eines neuen Parkhauses wird das Messegelände kleiner sein als in früheren Jahren. Pressestelle RVG/Felix Kästle (Archivbild) Mehr regionale Aussteller Die Oberschwabenschau werde immer regionaler, sagt Messechef Stephan Drescher. Mehr Ausstellerbetriebe als je zuvor kämen in diesem Jahr aus der Region. Eine Entwicklung, die ihn freut: Sie zeige, dass die Ravensburger Messen nach wie vor ein großer Treffpunkt für ganz Oberschwaben seien. "Ernährung, Energie, Technologien für die Zukunft: Wir bilden das ab, was aktuell für unsere Gesellschaft relevant ist", so Drescher. Regionalität spiegelt sich auch in der neuen Bio-Markthalle. Dort präsentieren sich kleine Betriebe aus den Bio-Musterregionen Ravensburg, Biberach und Bodensee mit Leckereien und informieren über Anbau und Produktion. Katharina Eckel ist die Regionalmanagerin der Bio-Musterregion Ravensburg. "Übers Essen und Genießen lässt sich Bio oft am besten wahrnehmen", sagt sie. Auch Bio-Saatgut wird auf der Oberschwabenschau angeboten. SWR Marion Kynaß Vorträge, Workshops und Karrieretipps Es sind zahlreiche Vorträge, Lesungen, Podiumsgespräche und Workshops auf dem Messegelände geplant. Die Themen reichen von Photovoltaik bis hin zu Ankleidetipps. Auf der Süd-Bühne zeigen Vereine aus der Region ihr Können, während am Tag der Energieeffizienz Vorträge zu zukunftsweisenden Themen geboten werden. Der Tag der Ausbildung lädt Schüler ein, ihre Karrierechancen zu entdecken. Die Grüne Bühne bietet eine Kombination aus Live-Musik und Fachvorträgen rund um regionale Themen. Essen und genießen auf der Oberschwabenschau Überall auf der Messe wird gekocht, gebrutzelt und serviert. Die Messe sei nicht nur Informationsbörse und Plattform, sondern auch ein Ort, wo man es sich gutgehen lassen kann, sagt Messechef Stephan Drescher. In Halle 5 beispielsweise steht alles unter dem Motto "Genuss und Reisen". Bürgerempfang der Stadt Ravensburg und Bauernkundgebung Für Oberbürgermeister Daniel Rapp ist die Oberschwabenschau zudem der traditionelle Ort für den Ravensburger Bürgerempfang am Samstag. Als Redner ist Baden-Württembergs Landwirtschaftsminister Peter Hauk eingeladen. Politisch wird es auch am Sonntag: Zur traditionellen Bauernkundgebung kommt die bayerische Landesbäuerin Christine Singer, sie ist auch Europa-Abgeordnete der Freien Wähler. Fachmesse Agraria zeigt Zukunft der Landwirtschaft Einen Blick in die Zukunft der Landwirtschaft wirft die Fachmesse Agraria, die gleichzeitig mit der Oberschwabenschau auf dem Gelände stattfindet. Projektleiterin ist Gabriele Asshoff. Digitale Landwirtschaft mit künstlicher Intelligenz und Roboter-Anlagen seien diesmal die Ausstellungsschwerpunkte, sagt sie. Es gibt auch vieles zum Ausprobieren, zum Beispiel einen kleinen Traktor auf einem Geschicklichkeitsparcours. Auf der Agraria gezeigt werden neue Technologien: Moderne Stalltechnik mit Melk- und Fütterungsrobotern sowie Anlagen, um Gülle aufzubereiten und sie gesetzeskonform auszubringen. Ein Start-Up aus dem Allgäu präsentiert einen elektrischen Schlepper mit Wechselbatterie - eine eigene Entwicklung. Es gibt auf der Messe auch Informationen zu Diesel aus hydrierten Pflanzenölen, die fossile Treibstoffe ersetzen können. Infos für Messebesucher Die Oberschwabenschau 2024 in Ravensburg dauert vom 16. bis 20. Oktober. Die Messe hat täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Eintrittskarten gibt es online oder an der Tageskasse. Das Tagesticket berechtigt zum einmaligen Eintritt zur Oberschwabenschau und der Agraria. Für die kostenfreie Anreise mit Bus und Bahn wird ein Kombiticket ÖPNV angeboten.