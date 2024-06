In Lindau kommen am Sonntag Nobelpreisträger und Nachwuchswissenschaftler aus der ganzen Welt zusammen. In diesem Jahr soll es um die Zukunft der Physik gehen.

Energie, KI und Quantenphysik stehen auf der Tagesordnung der 73. Nobelpreisträgertagung, die am Sonntagnachmittag in Lindau begonnen hat. Insgesamt 35 Nobelpreisträgerinnen und -träger aus den Disziplinen Physik und Chemie haben sich angesagt. Mit dabei ist unter anderem der Österreicher Anton Zeilinger, der für seine Forschungen zur Quantenphysik 2022 den Nobelpreis erhielt. Die Nobelpreisträgertagung sende ein wichtiges Signal der Kooperation, so Bettina Gräfin von Bernadotte in ihrer Eröffnungsrede.

In einer Zeit, in der gesellschaftliche Spaltungen die Welt beeinträchtigen, ist es von unschätzbarem Wert, wenn Wissenschaftler/innen aus aller Welt zusammenkommen.

Die 73. Nobelpreisträgertagung findet in Lindau statt. Pressestelle Lindauer Nobelpreisträgertagung

Austausch mit Nachwuchs

Eine Woche lang tauschen sich Nobelpreisträgerinnen und Nobelpreisträger mit 630 Nachwuchswissenschaftlern aus der ganzen Welt aus. In verschiedenen Programmformaten soll es um Themen von besonderer gesellschaftlicher Relevanz gehen, etwa um Lösungen der zukünftigen Energieversorgung oder die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Auch die Bundesministerin für Bildung und Forschung, Bettina Stark-Watzinger (SPD) nahm an der Eröffnungsfeier teil. Es sei gerade der Austausch der Nobelpreisträger mit den Nachwuchsforscherinnen und -forschern, der die Grundlage für wissenschaftliche Spitzenleistungen in der Zukunft schaffe, so die Ministerin. "Verschiedene Generationen an Forschern am Bodensee versammelt – neugierig, offen, motiviert. Dafür steht die Lindauer Nobelpreisträgertagung."

Besonderes Jubiläum

Und noch ein historisches Jubiläum wird in diesem Jahr gefeiert. Laut Veranstalter ist es auf den Tag genau 70 Jahre her, dass Albert Schweitzer, der berühmte Arzt und Philosoph, als Friedensnobelpreisträger an der Lindauer Tagung teilnahm.