Am Donnerstag beginnen die Naturschutztage am Bodensee in Radolfzell (Kreis Konstanz). Ein Thema ist in diesem Jahr der Naturschutz in Krisenzeiten.

Zu den 47. Naturschutztagen am Bodensee erwarten die Organisationen BUND und NABU rund 1.000 haupt- und ehrenamtliche Naturschützerinnen und Naturschützer im Kongresszentrum Milchwerk in Radolfzell. Die Tagung beginnt am Donnerstag und dauert bis Sonntag. Apokalypse-Forscher hält Vortrag "Naturschutztage in Krisenzeiten. Sind wir noch zu retten?" ist das Motto des ersten Tages. Dabei geht es darum, was Naturschützern trotz großen Krisen wie Krieg und hohen Energiepreisen Hoffnung gibt, sich für eine gesunde Umwelt einzusetzen. Zu dem Thema soll es drei Vorträge geben, unter anderem von einem Apokalypse-Forscher. Vorträge und Exkursion gehören zum Programm An den vier Tagen stehen bei den Naturschutztagen mehr als 40 Fachvorträge, Workshops, Diskussionsrunden sowie Exkursionen in Naturschutzgebiete auf dem Programm. Unter anderem führen die Exkursionen ins Wollmatinger Ried und in die Naturschutzgebiete Mettnau und Mindelsee. Die Naturschutztage gibt es seit 1977 am Bodensee. Sie sind mittlerweile die größte Naturschutztagung im deutschsprachigen Raum.