Bei den Naturschutztagen am Bodensee kommen ab Freitag mehr als 1.000 Naturschützer nach Radolfzell (Kreis Konstanz). Veranstalter sind die Umweltorganisationen BUND und NABU.

Die Naturschutztage am gelten als eines der größten Treffen von Umwelt- und Naturschutz-Aktivisten in Süddeutschland . Die Veranstalter erwarten zwischen Freitag und Montag mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Radolfzell. Der Biber als Baumeister, Weidetiere und Artenvielfalt oder die Zukunft der Mobilität: Das sind drei der zahlreichen Themen, die bei den 48. Naturschutztagen in Radolfzell besprochen werden sollen.

Politische Forderungen der Naturschützer

Kurz vor der Bundestagswahl richten die Umweltschützer auch den Blick auf die Politik: Sie fordern unter anderem mehr Investitionen in den Klimaschutz. Am Samstag ist laut Programm dann die baden-württembergische Umweltministerin Thekla Walker (Grüne) zu Gast. Sie wird über die Naturschutzstrategie des Landes sprechen.

Naturschutztage 2024: Die Besucher konnten an einer Exkursion im Naturschutzgebiet Mindelsee teilnehmen. Pressestelle BUND BW/Tanja Seid

An den vier Veranstaltungstagen gibt es mehr als 40 Fachvorträge, Workshops und Diskussionsrunden zu unterschiedlichen Themen sowie Exkursionen in Naturschutzgebiete. Die Naturschutztage am Bodensee gibt es seit 1977. Veranstalter sind die Naturschutzorganisationen BUND und NABU.