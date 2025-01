Narrenzunft Engen feiert 150-jähriges Bestehen mit Narrentreffen

per Mail teilen

Hansele, Blaufärber, Munding und Wildsau - mit diesen Figuren feiert die Narrenzunft Engen am Wochenende ihr 150-jähriges Jubiläum. Erwartet werden 44 Zünfte und Tausende Zuschauerinnen und Zuschauer.

Besonders närrisch dürfte es an diesem Wochenende in Engen im Kreis Konstanz zugehen. Dort feiert die Narrenzunft ihr 150-jähriges Bestehen mit einem Narrentreffen.

Viele Hansele beim Narrentreffen Engen

Schwarz-rote Filzfransen, viele Glöckchen, dazu ein Fuchsschwanz - so sieht das traditionelle Häs der Engener Hansele aus. Nach Angaben der Narrenzunft sind die Hansele die größte Gruppierung innerhalb der Zunft.

1875 hatten Engener Bürger eine Narrengesellschaft nach Stockacher Vorbild gegründet. Allerdings lasse sich das närrische Treiben sogar bis ins Jahr 1591 zurückverfolgen, so die Narrenzunft. Damals habe es eine Verfügung gegeben, dass der Frau des Stubenknechtes anlässlich der Fastnacht zwei Batzen zu einem Bad Geld zu schenken sei.

Nachtumzug, närrisches Treiben und großer Jubiläumsumzug

Auf dem Programm an diesem Wochenende steht das Stellen des Narrenbaums am Samstagnachmittag, die Besenwirtschaften öffnen, ein närrischer Gottesdienst wird gefeiert. Anschließend folgt der Nachtumzug durch die Gassen der Stadt, das närrische Treiben geht bis 4 Uhr Früh. Am Sonntagnachmittag ziehen die Engener Hänsele und Hästräger von insgesamt 44 Narrenzünften beim großen Jubiläumsumzug durch die Stadt, zusammen mit mehreren Guggenmusiken. Dabei sind Zünfte unter anderem aus Lindau, Tettnang, Bad Waldsee, Tiengen und Meßkirch.

Es gebe ein umfassendes Sicherheitskonzept, hieß es im Vorfeld seitens der Organisatoren. Sie erwarten in der Hegau-Stadt rund 13.000 Besucher und Hästräger.