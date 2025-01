Narrengesellschaft Schnecken Nußdorf feiert 100-jähriges Bestehen

Die Narrengesellschaft Schnecken in Überlingen hat am Wochenende ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Umzug gefeiert. Über 6.000 Hästräger und Zuschauer kamen.

Die Närrinnen und Narren sind in Überlingen-Nußdorf am Freitagabend und Samstag durch die Straßen gezogen. Der Anlass: die Narrengesellschaft Schnecken aus Nußdorf feierte ihr 100-jähriges Bestehen. Über 40 befreundete Narrenzünften haben bei den beiden Umzügen kräftig mitgefeiert. Über 6.000 Hästräger und Zuschauer waren bei dem Spektakel dabei.

Viele Narren aus der Region sind gekommen, um mitzufeiern. SWR Alfred Knödler

Zufriedene Narren

Die Narrengesellschaft selbst spricht auf ihrer Homepage von einem vollen Erfolg. Es sei ein Fest gewesen, das Geschichte geschrieben habe. Man werde noch lange mit Freude daran zurückdenken. Am kommenden Freitag wolle man noch einmal mit geladenen Gästen im Dorfgemeinschaftshaus feiern. Dann mit dem Gast Norbert Heizmann, bekannt von der Konstanzer Fastnacht.

Die große Schnecke Karoline wird auf den Umzügen von der Narrengesellschaft gezogen. SWR Alfred Knödler

Legende von den Schnecken in der Truhe

Der Name der Narrengesellschaft Schnecken geht auf eine Legende aus dem 30-jährigen Krieg zurück. Damals, so die Erzählung, versteckten die Nußdorfer ihre Wertsachen in einer großen Truhe und vergruben diese im Wald. Als die belagernden Schweden abgerückt waren und die Nußdorfer ihre Schätze wieder ausgraben wollten, waren in der Kiste nur noch Weinbergschnecken zu finden.

Gruselig sehen einige Narren in der Dunkelheit aus. SWR Alfred Knödler

Die Schnecken-Figur der Narrengesellschaft entstanden erst 1967. Einige Jahre später wurde auch die Garde gegründet. Die Zimmermannsgilde kam erst Ende der 70er Jahre dazu.