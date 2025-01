Narri, Narro und Helau! Die Narren ziehen wieder durch die Straßen in Ostwürttemberg und rund um Ulm. Hier haben wir Informationen zu den größten Umzügen zusammengestellt.

Ob in Munderkingen oder Ellwangen, in Ulm oder Schwäbisch Gmünd: In vielen Orten im Ostalbkreis, den Kreisen Heidenheim und Neu-Ulm und dem Alb-Donau-Kreis sind jetzt wieder die Narren los. Bis Anfang März werden zahlreiche Masken- und Musikgruppen, Wagen und Paraden umjubelt durch die Straßen ziehen. Auf dieser Seite haben wir für Sie zahlreiche Fasnets- und Faschingsumzüge zusammengetragen: Wann sie stattfinden, wie groß sie sind und wie man sie ausklingen lassen kann.

Den Anfang machen am Samstag (11. Januar) Illertissen im Kreis Neu-Ulm und Dornstadt im Alb-Donau-Kreis. In Illertissen laden die Illertaler Wasserbätscher zum Narrensprung ein. Dann treiben 29 Narrenzünfte in der Innenstadt ihr Unwesen. Die Narrenzunft Dornstadt eröffnet die Fasnachtssaison am mit einem Kindernarrensprung und einem Nachtumzug.

Diese Fasnetsumzüge gibt es 2025 in Ulm und im Alb-Donau-Kreis

11. Januar ab 19:31 Uhr: Nachtumzug in Dornstadt

Veranstalter: Doraweibla

Doraweibla Das rufen die Narren: " Dora-Weibla"

Dora-Weibla" So verläuft die Umzugsstrecke: Tomerdinger Straße - Lange Straße - Bürgersaal

Tomerdinger Straße - Lange Straße - Bürgersaal So kann man den Tag ausklingen lassen: buntes Treiben und Hexendisco im Ort

buntes Treiben und Hexendisco im Ort Das ist besonders: vorher findet ab 13:01 Uhr ein Kindernarrensprung mit anschließender Kinderfasnet statt

19. Januar ab 13:35 Uhr: Narrensprung in Schelklingen

Veranstalter: Narrenzunft Schelklinger Waldhutzla e.V.

Narrenzunft Schelklinger Waldhutzla e.V. Das rufen die Narren: unter anderem "Narri, Narro"

"Narri, Narro" So verläuft die Umzugsstrecke: Stadtschreibereistraße - Marktstraße - Schulstraße - Stadthalle

Stadtschreibereistraße - Marktstraße - Schulstraße - Stadthalle So viele Narren werden erwartet: Rund 70 Gruppen mit insgesamt 3.500 Hästrägerinnen und -trägern

Rund 70 Gruppen mit insgesamt 3.500 Hästrägerinnen und -trägern So kann man den Tag ausklingen lassen: Fasnets-Sause im Festzelt mit DJ

25. Januar ab 16 Uhr: Tag-in-Nacht-Sprung in Öpfingen

Veranstalter: Narrenzunft Donauratzen Öpfingen 1988 e.V.

Narrenzunft Donauratzen Öpfingen 1988 e.V. Das rufen die Narren: "Ratza samma, jucka damma"

"Ratza samma, jucka damma" So verläuft die Umzugsstrecke: Mehrzweckhalle - Rathaus

Mehrzweckhalle - Rathaus So viele Narren werden erwartet: Gut 50 Musik- und Maskengruppen aus Baden-Württemberg und Bayern

Gut 50 Musik- und Maskengruppen aus Baden-Württemberg und Bayern Eintritt: ab 15 Jahren zwei Euro

ab 15 Jahren zwei Euro So kann man den Tag ausklingen lassen: Tanz in Mehrzweckhalle und Zelt

"Ratza samma, jucka damma": Die Rattenfigur der Öpfinger Narrenzunft Donau-Ratzen geht auf eine Rattenplage Anfang des 19. Jahrhunderts zurück. Nadine Mack

9. Februar ab 13:11 Uhr: Narrensprung der Narren der Alb-Donau-Region in Blaubeuren

Veranstalter: Narrenzunft Feuerteufel Gerhausen e.V.

Narrenzunft Feuerteufel Gerhausen e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Feuer-Teufel", dreimal "Tauch-Endle"

dreimal "Feuer-Teufel", dreimal "Tauch-Endle" So verläuft die Umzugsstrecke: Vom Kirchplatz aus durch die Altstadt

8. Februar ab 13:33 Uhr: Kinder-Umzug durch Ulm

Veranstalter: Narrenzunft Ulm e.V. und Alemannischer Narrenring

Narrenzunft Ulm e.V. und Alemannischer Narrenring Das rufen die Narren: Unter anderem "Zong raus"

Unter anderem "Zong raus" So verläuft die Umzugsstrecke: Breite Gasse - Kornhausplatz - Bärengasse - Hafenbad - Herrenkellergasse - Pfauengasse - Münsterplatz

Breite Gasse - Kornhausplatz - Bärengasse - Hafenbad - Herrenkellergasse - Pfauengasse - Münsterplatz So viele Narren werden erwartet: 1.000 Narren des Alemannischen Narrenrings

1.000 Narren des Alemannischen Narrenrings So kann man den Tag ausklingen lassen: Kinderfasnet ab 14:30 Uhr im Festzelt und Fackelumzug ab 17:30 Uhr

9. Februar ab 10 Uhr: "Ulmzug"

Veranstalter: Narrenzunft Ulm e.V.

Narrenzunft Ulm e.V. Das rufen die Narren: " Zong raus"

Zong raus" So viele Narren werden erwartet: rund 8.000

rund 8.000 So viele Besucher kommen voraussichtlich: etwa 10.000

etwa 10.000 So verläuft die Umzugsstrecke: Durch die Innenstadt rund um das Ulmer Münster

Durch die Innenstadt rund um das Ulmer Münster Hier können Sie parken: Parkhäuser in Ulm; ÖPNV: Anfahrt mit Bussen und Straßenbahn möglich, Park and Ride

Parkhäuser in Ulm; ÖPNV: Anfahrt mit Bussen und Straßenbahn möglich, Park and Ride Eintritt: frei, die "ULMZUGs Plakette" kostet vier Euro

frei, die "ULMZUGs Plakette" kostet vier Euro Das ist besonders: Mit dabei sind 5.000 Narren aus Süddeutschland (Allgäu, Bodensee und Oberschwaben), Österreich und der Schweiz

15. Februar ab 15:30 Uhr: Umzug in Blaustein

Veranstalter: Narrenvereinigung Katzastrecker Blaustein e.V.

Narrenvereinigung Katzastrecker Blaustein e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Katza–Strecker"

dreimal "Katza–Strecker" So verläuft die Umzugsstrecke: Durch den Ortskern

Durch den Ortskern Das ist besonders: Die Katzastrecker feiern 60-jähriges Bestehen

Die Katzastrecker feiern 60-jähriges Bestehen So kann man den Tag ausklingen lassen: Gemütliches Beisammensein in der Halle und Party im Festzelt

16. Februar ab 13.30 Uhr: Narrensprung in Einsingen

Veranstalter: Narrenzunft Wasaschomberler Einsingen e.V.

Narrenzunft Wasaschomberler Einsingen e.V. So verläuft die Umzugsstrecke: Lämmerweg - Rötelbachstraße - Mehrzweckhalle

Lämmerweg - Rötelbachstraße - Mehrzweckhalle So viele Narren werden erwartet: Rund 90 Gruppen aus dem näheren Umkreis, Allgäu, Bodenseekreis und aus dem Schwarzwald

Rund 90 Gruppen aus dem näheren Umkreis, Allgäu, Bodenseekreis und aus dem Schwarzwald So kann man den Tag ausklingen lassen: Party im Festzelt

28. Februar ab 19 Uhr: "Hemdglonker-Umzug", Umzug durch Ulm

Veranstalter: Narrenzunft Ulmer Donauhexen e.V.

Narrenzunft Ulmer Donauhexen e.V. Das rufen die Narren: "Donau-Hexa"

"Donau-Hexa" So verläuft die Umzugsstrecke: Münsterplatz - Fischerplätzle

Münsterplatz - Fischerplätzle Das ist besonders: Der Umzug wird mit Fackeln begleitet, Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen mitlaufen

2. März ab 14 Uhr: Fasnetsumzug mit historischem Brunnensprung in Munderkingen

Veranstalter: Trommgesellenzunft Munderkingen e.V.

Trommgesellenzunft Munderkingen e.V. Das rufen die Narren: "Narro-Hee"

"Narro-Hee" So viele Gruppen werden erwartet: Sechs befreundete Zünfte, Gruppen der Trommelgesellenzunft, zehn Musikkapellen.

Sechs befreundete Zünfte, Gruppen der Trommelgesellenzunft, zehn Musikkapellen. So verläuft die Umzugsstrecke: Schillerstraße - Martinstraße - Marktplatz zum Marktbrunnen

Schillerstraße - Martinstraße - Marktplatz zum Marktbrunnen Hier können Sie parken: In der Nähe des Bahnhofs am Schulzentrum. ÖPNV: Bahnhalt an der Strecke Ulm-Sigmaringen.

In der Nähe des Bahnhofs am Schulzentrum. ÖPNV: Bahnhalt an der Strecke Ulm-Sigmaringen. Eintritt: Vier Euro (Kinder sind frei)

Vier Euro (Kinder sind frei) Das ist besonders: Originelle Gruppen zu besonderem Thema in aufwändigem Häs. Im Anschluss traditioneller Brunnensprung.

2. März ab 14 Uhr: Narrensprung in Eggingen

Veranstalter: Narrenzunft Egginger Esel e.V.

Narrenzunft Egginger Esel e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Ii-aa"

dreimal "Ii-aa" So verläuft die Umzugsstrecke: Entlang der Dorfstraße

Entlang der Dorfstraße So viele Narren werden erwartet: Knapp 40 Gruppen mit etwa 1.000 Personen

Knapp 40 Gruppen mit etwa 1.000 Personen So kann man den Tag ausklingen lassen: Partyzelt und Besenwirtschaften

Partyzelt und Besenwirtschaften Das ist besonders: Beim abschließenden "Älle die nomol laufa wellad" tauschen die Narren ihre Masken und laufen wild durch den Ort.

An den Eseln kommt in Eggingen zur Fasnet niemand vorbei. Erst recht nicht am "Glombiga Doschdig". Dann werden die Bewohner um 5.30 Uhr "närrisch geweggt" - von einem Umzug durchs ganze Dorf und mit allem was Krach macht: Trommeln, Trompeten, Schellen, Töpfe und Deckel. Dann wird aus "Eggingen" kurzerhand "Eselfingen". Egginger Esel e.V.

2. März ab 14:01 Uhr: Fasnetsumzug in Dietenheim

Veranstalter: Narrenzunft Ranzenburg e.V.

Narrenzunft Ranzenburg e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Narro - Ahoi"

dreimal "Narro - Ahoi" So viele Narren werden erwartet: bis zu 90 Gruppen

bis zu 90 Gruppen Eintritt: ab 16 Jahren vier Euro

ab 16 Jahren vier Euro Anreise: Shuttlebusse zwischen Dietenheim und umliegenden Dörfern

Shuttlebusse zwischen Dietenheim und umliegenden Dörfern So kann man den Tag ausklingen lassen: Party in der Narrhalla

3. März ab 13:30 Uhr: Rosenmontagsumzug in Westerheim

Veranstalter: Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim e.V.

Interessengemeinschaft Fasnet Westerheim e.V. Das rufen die Narren: "Stelza - Hoi - Stelza - Hoi - Stelza - Hoi Hoi Hoi"

"Stelza - Hoi - Stelza - Hoi - Stelza - Hoi Hoi Hoi" So verläuft die Umzugsstrecke: Gasthof Adler - Rathaus - Albhalle

Gasthof Adler - Rathaus - Albhalle So viele Narren werden erwartet: Rund 90 Gruppen

Rund 90 Gruppen So kann man den Tag ausklingen lassen: Feiern in der Ortsmitte

Diese Fasnetsumzüge gibt es 2025 im Ostalbkreis

26. Januar ab 13:30 Uhr: Narrensprung in Oberkochen

Veranstalter: Narrenzunft Oberkochener Schlagga-Wäscher e.V.

Narrenzunft Oberkochener Schlagga-Wäscher e.V. Das rufen die Narren: "Schlagg-hoi"

"Schlagg-hoi" So verläuft die Umzugsstrecke: Bürgermeister Bosch Straße - Jenaer Straße - Goethestraße - Schwörzhalle

Bürgermeister Bosch Straße - Jenaer Straße - Goethestraße - Schwörzhalle Hier können Sie parken: Wanderparkplatz Kocherursprung

Wanderparkplatz Kocherursprung So kann man den Tag ausklingen lassen: Party rund um die Schwörzhalle

9. Februar ab 13:30 Uhr: Jubiläumsumzug in Ellwangen-Röhlingen

Veranstalter: Röhlinger Sechta Narren e.V.

Röhlinger Sechta Narren e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Helau Alaaf und Heidanei"

dreimal "Helau Alaaf und Heidanei" So verläuft die Umzugsstrecke: Hauptstraße

Hauptstraße So viele Narren werden erwartet: etwa 70 Gruppen mit rund 3.000 Aktiven

etwa 70 Gruppen mit rund 3.000 Aktiven Eintritt: ab 18 Jahren drei Euro

ab 18 Jahren drei Euro So kann man den Tag ausklingen lassen: Narrendorf und Party

Narrendorf und Party Das ist besonders: Verein feiert 55-jähriges Bestehen, Umzug findet nur alle fünf Jahre statt

15. Februar ab 13:01 Uhr: Fasnetumzug in Lorch

Veranstalter: Lorcher Fasnetgesellschaft 1997 e.V.

Lorcher Fasnetgesellschaft 1997 e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Schenkel-Hoi" und dreimal "Fetza-Hexa"

dreimal "Schenkel-Hoi" und dreimal "Fetza-Hexa" So verläuft die Umzugsstrecke: Bahnhof - Innenstadt - Stauferschule

Bahnhof - Innenstadt - Stauferschule Eintritt: ab 16 Jahren vier Euro

ab 16 Jahren vier Euro So kann man den Tag ausklingen lassen: Party im Festzelt, Programm in der Stadthalle

16. Februar ab 12 Uhr: Fastnachtsumzug in Unterkochen

Veranstalter: Narrenzunft Bärenfanger e.V. Unterkochen

Narrenzunft Bärenfanger e.V. Unterkochen Das rufen die Narren: dreimal "Bärenfanger, Bärenfanger-hoi, hoi, hoi"

dreimal "Bärenfanger, Bärenfanger-hoi, hoi, hoi" So verläuft die Umzugsstrecke: Dorfmühle - Rathausplatz - Waldhäuser Straße

Dorfmühle - Rathausplatz - Waldhäuser Straße So viele Narren werden erwartet: mehr als 60 Gruppen mit etwa 3.500 Häs- und Maskenträgerinnen und -träger

60 Gruppen mit etwa 3.500 Häs- und Maskenträgerinnen und -träger Hier können Sie parken: Parkplatz bei der Friedensinsel

Parkplatz bei der Friedensinsel Eintritt: ab 16 Jahren fünf Euro

ab 16 Jahren fünf Euro So kann man den Tag ausklingen lassen: Familienprogramm in der Sporthalle

23. Februar ab 13:31 Uhr: Faschingsumzug in Lauchheim

Veranstalter: Karnevalsverein Bettelsack-Narra Lauchheim 1982 e.V.

Karnevalsverein Bettelsack-Narra Lauchheim 1982 e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Bettel hier-Bettel da!"

dreimal "Bettel hier-Bettel da!" So verläuft die Umzugsstrecke: Kuhsteigte - Fuchsmühlenweg Lindenstraße - Schillerstraße - Hettelsberger Weg

Kuhsteigte - Fuchsmühlenweg Lindenstraße - Schillerstraße - Hettelsberger Weg So viele Narren werden erwartet: rund 80 Gruppen mit mehr als 3.000 Mitwirkenden

rund 80 Gruppen mit mehr als 3.000 Mitwirkenden Das ist besonders: Neben Musikkapellen, Faschingswagen, Hästrägerinnen und -trägern sind auch Fußgruppen unterwegs

3. März ab 14:03 Uhr: Rosenmontagsumzug in Bopfingen

Veranstalter: Burgnarren Schloßberg-Flochberg e.V.

Burgnarren Schloßberg-Flochberg e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Burgnarren-Helau"

dreimal "Burgnarren-Helau" So verläuft die Umzugsstrecke: Flochberg - Schloßberg - Stauferhalle

3. März ab 13:30 Uhr: Rosenmontagsumzug in Pfahlheim

Veranstalter: Pfahlheimer Limesnarren e.V.

Pfahlheimer Limesnarren e.V. Das rufen die Narren: "Heiligs Blechle - Heidanei"

"Heiligs Blechle - Heidanei" So verläuft die Umzugsstrecke: Abt-Rudolf-Straße - Kastellstraße - Turnhalle

Abt-Rudolf-Straße - Kastellstraße - Turnhalle So viele Narren werden erwartet: 50 Zünfte mit etwa 3.000 Umzugsteilnehmenden

50 Zünfte mit etwa 3.000 Umzugsteilnehmenden Eintritt: Ab 12 Jahren drei Euro

Ab 12 Jahren drei Euro Parken: Einweisung vor Ort

Einweisung vor Ort So kann man den Tag ausklingen lassen: Mehrere Party-Stationen

4. März ab 19:30 Uhr: Umzug mit Kehraus in Neresheim

Veranstalter: Narrenzunft Neresheim

Narrenzunft Neresheim Das rufen die Narren: " Narri-Narro"

Narri-Narro" So viele Narren werden erwartet: Knapp 70 Zünfte und rund 3.500 Straßenfasnachterinnen und -fasnachter

4. März ab 14 Uhr: Faschingsdienstagsumzug in Ellwangen

Veranstalter: Stadt Ellwangen

Stadt Ellwangen Das rufen die Narren: "Schlaf-Tief"

"Schlaf-Tief" So verläuft die Umzugsstrecke: Friedhofstraße - Marienstraße - Spitalstraße

Friedhofstraße - Marienstraße - Spitalstraße So viele Narren werden erwartet: bis zu 2.000 Narren

bis zu 2.000 Narren Eintritt: ab 16 Jahren vier Euro

ab 16 Jahren vier Euro Das ist besonders: Traditionell organisiert die Stadt das Faschingstreiben in Zusammenarbeit mit den Zünften.

4. März ab 13:30 Uhr: Gmender Fasnetumzug in Schwäbisch Gmünd

Veranstalter: Gmender Fasnet

Gmender Fasnet Das rufen die Narren: " Hella Hella-Gamundia"

Hella Hella-Gamundia" So verläuft die Umzugsstrecke: Bocksgasse - Parlerstraße - Sebaldplatz - Zeiselbergstraße - Rosenstraße - Kalter Markt - Marktplatz

Bocksgasse - Parlerstraße - Sebaldplatz - Zeiselbergstraße - Rosenstraße - Kalter Markt - Marktplatz So viele Narren werden erwartet: rund 90 Gruppen

rund 90 Gruppen So kann man den Tag ausklingen lassen: Kehraus im Prediger mit Tänzen und Preisverleihung für die besten Beiträge

Kehraus im Prediger mit Tänzen und Preisverleihung für die besten Beiträge Das ist besonders: Der Umzug ist eine Mischung aus Karneval und Alemannischer Fasnacht, mit dabei sind Gruppen von nah und fern.

Diese Fasnetsumzüge gibt es 2025 im Kreis Heidenheim

2. März ab 13:33 Uhr: Faschingsumzug in Dischingen

Veranstalter: Faschingsverein Dischingen 1973 e.V.

Faschingsverein Dischingen 1973 e.V. Das rufen die Narren: dreimal "Narro-Heil"

dreimal "Narro-Heil" So verläuft die Umzugsstrecke: Beginn in der Torstraße - Hauptstraße - Jungbauernstraße - Fleinheimer Straße - Dorfmitte

Beginn in der Torstraße - Hauptstraße - Jungbauernstraße - Fleinheimer Straße - Dorfmitte Eintritt: Vier Euro ab 12 Jahren

Vier Euro ab 12 Jahren So viele Narren werden erwartet: über 100 Gruppen

über 100 Gruppen So kann man den Tag ausklingen lassen: Party im Festzelt

Party im Festzelt Das ist besonders: selbst gebaute Motiv- und Mottowagen zu Themen aus der Welt, Deutschland und der Gemeinde.

Diese Fasnetsumzüge gibt es 2025 im Kreis Neu-Ulm

11. Januar ab 16 Uhr: Umzug in Illertissen

Veranstalter: Narrenzunft Illertaler Wasserbätscher e.V.

Narrenzunft Illertaler Wasserbätscher e.V. Das rufen die Narren: " D‘Schuppa grea ond blau die Hoar, Bätscher kommat jedes Joahr"

D‘Schuppa grea ond blau die Hoar, Bätscher kommat jedes Joahr" So viele Gruppen werden erwartet: knapp 30

knapp 30 So verläuft die Umzugsstrecke: Apothekerstraße - Memminger Straße - Hauptstraße - Am Reichshof

Apothekerstraße - Memminger Straße - Hauptstraße - Am Reichshof So kann man den Tag ausklingen lassen: Party im Zelt am Festplatz

8. Februar ab 16 Uhr: Faschingsumzug in Buch-Nordholz

Veranstalter: Narrenzunft Waldgrodda e.V.

Narrenzunft Waldgrodda e.V. Das rufen die Narren: "Grodda-Wiaschd"

"Grodda-Wiaschd" So verläuft die Umzugsstrecke: Untere Straße - Hauptstraße - Obenhauser Straße

Untere Straße - Hauptstraße - Obenhauser Straße So viele Narren werden erwartet: knapp 40 Laufgruppen

knapp 40 Laufgruppen So kann man den Tag ausklingen lassen: Faschingstreiben in der Rothtalhalle

Faschingstreiben in der Rothtalhalle Wo man parken kann: vor Ort werden Parkplätze eingerichtet

16. Februar ab 14 Uhr: Fasnetsumzug in Illertissen-Au

Veranstalter: Carneval Club Au e.V.

Carneval Club Au e.V. Das rufen die Narren: "Arewie - Arewa"

"Arewie - Arewa" So verläuft die Umzugsstrecke: Heinrich-Mack-Straße - Dorfstraße - Am Pfarrzentrum - Lange Straße - Josef-Forster-Straße - Rathaus

Heinrich-Mack-Straße - Dorfstraße - Am Pfarrzentrum - Lange Straße - Josef-Forster-Straße - Rathaus So kann man den Tag ausklingen lassen: Narrentreiben unter anderem am Rathausplatz, im Festzelt und in der Josef-Weikmann-Halle

4. März ab 10 Uhr: "Großer Umzug" durch Weißenhorn