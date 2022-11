Die Welt in Miniatur in Friedrichshafen

per Mail teilen

Von Freitag bis Sonntag dreht sich auf der Messe in Friedrichshafen alles um Miniaturwelten. Zur Messe "Faszination Modellbau" kommen rund 300 Aussteller aus ganz Europa.

Die Messe "Faszination Modellbau" findet vom 4. bis zum 6. November auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt. Rund 300 Aussteller aus Europa präsentieren sich und ihre Produkte. Besonders wichtig sind laut Veranstalter auch die ehrenamtlichen Helfer: Mehr als 1.500 Privatleute und Vereinsmitglieder beteiligen sich an der Modellbaumesse.

Miniaturwelten für alle Sinne

Gezeigt werden Modelleisenbahnen verschiedener Größen und Spurbreiten, in liebevoll dazu gebauten Landschaften. Und es riecht auch nach Dampflok beim "Echtdampf-Hallentreffen". Außerdem spielen Flugzeuge, Bagger, Autos oder U-Boote in Miniatur eine Rolle. Alles den Originalen nachempfunden und das meiste auch funktionstüchtig. Zur Demonstration der Lichtanlagen von Miniatur-Feuerwehrautos, -Pistenbullys oder -Militärfahrzeugen sollen simulierte Nachtfahrten in abgedunkelter Halle stattfinden.

Tickets für Familien

Die Messe Sinsheim veranstaltet die Modellbaumesse in Friedrichshafen. Sie zieht jedes Jahr Kinder ebenso wie Erwachsene an. Es werden Familientickets angeboten. Im vergangenen Jahr kamen 30.000 Besucher. Die Messe ist Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet.