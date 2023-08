Mariä Himmelfahrt in BW: Großer Festtag am Bodensee und im Allgäu

Mit Gottesdiensten, Festen und Kräuterweihen feiern Katholikinnen und Katholiken am Dienstag Mariä Himmelfahrt. Vor allem auf der Insel Reichenau wird der Tag besonders groß begangen.

Die katholische Kirche begeht an diesem Dienstag Mariä Himmelfahrt. Im Allgäu, in Oberschwaben und am Bodensee gibt es Gottesdienste und Volksfeste. Ein Brauch ist das Binden von Kräuterbüscheln, die dann geweiht werden. Der Feiertag wird vielerorts in Baden-Württemberg gefeiert.

Insel Reichenau feiert Mariä Himmelfahrt

Auf der Reichenau ist Mariä Himmelfahrt der dritte Inselfeiertag neben dem Markus- und dem Heilig-Blut-Fest. Höhepunkte sind die Parade der historischen Bürgerwehr, das Hochamt im Münster und die Prozession über die Insel. Wegen des Feiertags sind auf der Reichenau Behörden und Geschäfte geschlossen.

Ein offizieller Feiertag ist Mariä Himmelfahrt auch in vielen katholisch geprägten bayrischen Gemeinden, in Vorarlberg oder im Kanton Appenzell Innerrhoden. Im Fürstentum Liechtenstein ist es der Nationalfeiertag, der mit einem Volksfest begangen wird. Gefeiert wird auch in Isny im Kreis Ravensburg: Beim Allgäu-Tag kann man auf dem Marktplatz traditionelle Kräuterbüschel binden oder Alphörnern lauschen.

So wurde Mariä Himmelfahrt im vergangenen Jahr auf der Reichenau gefeiert:

Freiburger Münster: Glockengeläut ab jetzt computergesteuert

Das große Festgeläut am Freiburger Münster wird zum ersten Mal komplett computergesteuert erklingen. Das hat ein Mitarbeiter des C-Punkts im Freiburger Münster dem SWR bestätigt. So ist seit Mitte Juni dort eine neue Glockensteuerung im Einsatz, die für jeden liturgischen Anlass das entsprechende Geläut abspielt. An Mariä Himmelfahrt soll es zum ersten Mal vollständig zu hören sein.

Huldigung der Schwarzen Madonna im Rhein-Neckar-Kreis

In Hirschberg-Leutershausen (Rhein-Neckar-Kreis) findet die traditionelle Wallfahrt zur Schwarzen Madonna statt. Wallfahrtsleiter Stephan Seiler rechnet mit mehreren Hundert Gläubigen aus der gesamten Region. Bereits seit Mitte des 18. Jahrhunderts versammeln sich in Leutershausen an Mariä Himmelfahrt Katholikinnen und Katholiken, um der sogenannten Schwarzen Madonna zu huldigen. Die ansässige Grafenfamilie hatte die Marienfigur damals angeschafft und lange Zeit in ihrer Kapelle im Schlossgarten stehen. Später fand sie in der Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist ihren Platz. Um 10 Uhr beginnt die traditionelle Wallfahrtsmesse mit Kräutersegnung. Um 19:30 Uhr findet dann ein großer Festgottesdienst statt, an den sich eine Lichterprozession durch den Schlosspark anschließt.

Ulm und Biberach erwarten Einkaufs-Ansturm zu Mariä Himmelfahrt

Der 15. August ist für den Handel in Ulm ein besonders umsatzstarker Tag. Die Passantenfrequenz in der Fußgängerzone liegt dann höher als an einem durchschnittlichen Samstag, obwohl es ein Tag unter der Woche ist, berichtet ein Experte der Industrie- und Handelskammer (IHK) in Ulm. Der Verein Ulmer City Marketing will auf seiner Internetseite die bayerischen Kunden mit besonderen Angeboten über die Donau locken.

Der Feiertag wirkt sich auch in Biberach aus, ergänzt die IHK. Die Stadt und die Biberacher Geschäfte haben Anzeigen in Bayern geschaltet. Oft machen ganze Familien an Mariä Himmelfahrt Tagesausflüge nach Baden-Württemberg.

Katholische Christen gedenken der Aufnahme Marias im Himmel

Die Katholische Kirche feiert das Hochfest Mariä Himmelfahrt seit dem 7. Jahrhundert. Damit wird an die Aufnahme Marias in den Himmel erinnert. Die evangelischen Kirchen gehen nicht davon aus, dass Maria mit Leib und Seele in den Himmel aufgenommen wurde und sehen den Tag daher lediglich als Gedenktag beziehungsweise Todestag Marias an.