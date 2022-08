Maggi feiert in Singen 125. Geburtstag

Das Unternehmen Maggi feiert am Mittwoch in Singen sein 125-jähriges Bestehen: Am 17. August 1897 ließ Gründer Julius Maggi die Firma in Singen ins Handelsregister eintragen.

Die weltweit bekannte Gewürzsauce Maggi feiert am Mittwoch ihren 125. Geburtstag. Im Jahre 1887, schon zehn Jahre vor der offiziellen Firmengründung, hatte der Schweizer Julius Maggi in Singen bereits damit begonnen, mit sieben Arbeiterinnen die Maggi-Würze in Flaschen abzufüllen. Mit der Eisenbahn wurde Maggi in alle Regionen Deutschlands verschickt. Die kantige braune Flasche - im Alemannischen "Gütterli" - hat ihr Aussehen bis heute kaum verändert und ist aus einigen Haushalten nicht mehr wegzudenken. SWR-Reporterin Lisa Büche hat sich in Friedrichshafen umgehört, ob und wie die Maggi-Würze zum Einsatz kommt: Das kleine "Gütterli"-Haus, in dem alles begann, steht immer noch auf dem Werksgelände und birgt heute das Maggi-Museum. 1899 wurde aus der reinen Abfüllstation eine Produktionsstätte mit 450 Beschäftigten. Größtes deutsches Maggi-Werk steht in Singen Heute ist der Standort Singen das größte deutsche Maggi-Werk mit rund 550 Mitarbeitenden, das Unternehmen gehört mittlerweile zum Konzern Nestlé. Produziert werden in Singen neben Maggiwürze auch Ravioli und Brühwürfel. 1887 gegründet: Das Maggi-Werk in Singen picture-alliance / Reportdienste Patrick Seeger