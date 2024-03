Organisatoren von Ansturm bei Ravensburger Lichterfest überrascht

per Mail teilen

Das Ravensburger Lichterfest hat am Wochenende tausende Menschen in den Bann gezogen. Der große Andrang hat teils aber auch für Kritik gesorgt. Die Organisatoren wollen nun Lehren ziehen.

Rund 35.000 Menschen sind am Wochenende zum Lichterfest nach Ravensburg gekommen. Der große Andrang hat die Organisatoren überrascht. Das bestätigten sie nun gegenüber dem SWR.

Wie die Organisationschefs Sebastian Striegel und Robert Huber einräumten, ist das Sicherheitskonzept, das in Zusammenarbeit mit Stadt, Feuerwehr, Polizei und Rettungsdiensten erarbeitet wurde, nur auf bis zu 25.000 Besucherinnen und Besucher ausgelegt gewesen. In Ravensburg habe es zu wenige Parkplätze gegeben, Zubringerbusse seien überfüllt gewesen. Gäste hätten vor Toiletten und Getränkeständen warten müssen, heißt es von den Organisatoren. Trotzdem sei das Fest in Ravensburg friedlich verlaufen.

Stadt Ravensburg sieht keine Sicherheitsbedenken

Wie die Stadt Ravensburg mitteilte, beruhte das Sicherheitskonzept auf dem vergangenen Lichterfest im Jahr 2022. Damals seien rund 18.000 Menschen gekommen. In diesem Jahr habe der Veranstalter rund 50 Ordner gestellt, und damit mehr als im Sicherheitskonzept vorgegeben seien. Objektiv könne man nicht von Sicherheitsrisiken sprechen. Auch der Rettungsdienst sei problemlos zu seinen Einsätzen gekommen.

Dass manche Besucher sich an einigen Stellen beengt gefühlt haben, kann man dennoch nachvollziehen.

Insgesamt spricht die Stadt von einem überwältigenden Erfolg. Das Lichterfest habe Besucher weit über Ravensburg hinaus angezogen.

Konzept könnte 2026 angepasst werden

Die Organisatoren wollen die Probleme nun aufarbeiten und Konsequenzen für das nächste Lichterfest in zwei Jahren ziehen. Laut Stadt ist es denkbar, die Umzugsstrecke zu verändern oder die Zuschauerzahl zu begrenzen. Auch könnten die Autos auf Park&Ride-Parkplätze gelenkt werden.