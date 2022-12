Bodensee-Politiker zur Abschaffung der Maskenpflicht

Bayern und Sachsen-Anhalt schaffen als erste Bundesländer die Maskenpflicht im Nahverkehr ab. Was halten Landtagsabgeordnete aus der Region Bodensee-Oberschwaben von maskenfreiem ÖPNV?

In Bayern und Sachsen-Anhalt sind Masken künftig keine Pflicht mehr im öffentlichen Nahverkehr. Beide Länder setzen auf mehr Eigenverantwortung. In Bayern gilt die Maskenpflicht im Nahverkehr ab Samstag nicht mehr. Stattdessen gibt es nur eine Empfehlung zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes. In Baden-Württemberg besteht die Maskenpflicht in Bus und Bahn weiterhin. Landtagsabgeordnete aus der Bodenseeregion bewerten die Entscheidung des benachbarten Bundeslandes Bayern unterschiedlich.

Gemischte Meinungen bei Landtagsabgeordneten

"Endlich! Und hoffentlich auch bald bei uns!" heißt es von Raimund Haser, CDU-Landtagsabgeordneter aus dem Wahlkreis Wangen-Illertal. Auch Klaus Hoher, Landtagsabgeordneter von der FDP für den Bodenseekreis, begrüßt die Abschaffung der Maskenpflicht.

"Aufgrund der zuletzt sinkenden Anzahl an schweren Corona-Verläufen, sehe ich keine Berechtigung mehr für staatliche Vorschriften."

Hoher setze bei den Menschen auf Eigenverantwortung, ob sie eine FFP2-Maske tragen oder nicht. Petra Krebs aus dem Wahlkreis Wangen von den Grünen dagegen, unterstützt die weiter bestehende Maskenpflicht im ÖPNV im Baden-Württemberg.

"Das Tragen einer Maske schützt vor einer Infektion mit Corona, was auch hinsichtlich der anhaltenden, starken Erkältungswelle durchaus Sinn ergibt."

Krebs bedauere, dass die Gesundheitsministerkonferenz keine bundeseinheitliche Regelung getroffen habe. Hans-Peter Storz, Abgeordneter für den Wahlkreis Singen von der SPD kritisiert, dass unterschiedliche Regeln im Bund und in den Ländern der politischen Glaubwürdigkeit schade. Er fände es richtig, im gesamten öffentlichen Verkehr keine Maskenpflicht mehr zu haben.

Maske auf, Maske ab bei Fahrt über die Grenze

In der Grenzregion am Bodensee führt die unterschiedliche Gesetzeslage dazu, dass Bahn- und Buskunden während der Fahrt durch Baden-Württemberg Maske tragen müssen, beim Überfahren der Landesgrenze nach Bayern aber wieder absetzen können. In Friedrichshafen sind die Meinungen dazu gespalten.