In Theatern, Kinos und auch in Flugzeugen muss keine Maske getragen werden. Anders in Bussen und Bahnen - hier ist sie Pflicht. Der Verkehrsverbund Stuttgart hat einen anderen Vorschlag.

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) kritisiert, dass Verkehrsunternehmen in ihren Bussen und Bahnen immer noch die Maskenpflicht anordnen müssen. Grund sei die Verordnung des Landes Baden-Württemberg, sagte VVS-Geschäftsführer Thomas Hachenberger dem SWR am Dienstag. "Die Leute habe nicht immer Masken dabei, weil sie sie eigentlich nur noch beim Arzt und eben im ÖPNV brauchen." Fast nirgendwo gelte mehr die Maskenpflicht, so der VVS-Chef. Deshalb hätten viele bei spontanen Fahrten keine Maske dabei. Und das führe auch in der Region Stuttgart immer wieder zu Streit mit anderen Fahrgästen oder Zugführern. Hachenberger fordert das Sozialministerium dazu auf, zu prüfen, ob Baden-Württemberg die Maskenpflicht im ÖPNV nicht aussetzen kann. Schließlich gelte sie auf Flügen innerhalb Deutschlands und in Supermärkten auch nicht mehr, argumentiert der VVS-Chef. VVS: Akzeptanz für die Maske in Bussen und Bahnen nimmt ab Seine Beobachtung: Insgesamt nehme die Akzeptanz ab. Im Pendlerverkehr sei die Akzeptanz zwar noch sehr gut, aber abends und am frühen Morgen lasse sie stark nach. "Das ist jedem sein eigener Wille, wie er sich verhält." Viele Menschen in Stuttgart unterstützen die Forderung des Verkehrs- und Tarifverbunds Stuttgart. "Ich bin für die Abschaffung der Pflicht", äußert sich beispielsweise ein Mann gegenüber dem SWR. Er denke, dass mittlerweile jede und jeder selbst entscheiden könne, ob er eine Maske tragen will oder nicht. Eine Frau ergänzt: "Ich fände es gut, wenn die Pflicht wegfallen würde." Das wäre eine Befreiung, ist zu hören. Dabei ergänzen viele: "Ich würde sie auch freiwillig tragen." Warum im ÖPNV eine Sonderregelung gilt In Bussen, Bahnen und Zügen gibt es wesentlich weniger Luftbewegung als im Freien. Dadurch überleben auch Viruspartikel länger und das Infektionsrisiko steigt. Masken schützen hier vor Ansteckung, indem sie einen Teil der infektiösen Viren davon abhalten, in die Atemwege zu gelangen. Wer eine FFP2-Maske trägt, ist damit sehr gut geschützt - auch wenn die anderen im Raum keine tragen. Dafür muss die Maske aber wirklich eng anliegen, am Rand darf keine Luft einströmen. Im Dezember 2021 hat ein deutsches Forscherteam den Schutzeffekt genau untersucht: Wenn ein infizierter und ein gesunder Mensch mit FFP2-Maske 20 Minuten dicht beieinander waren, war das Ansteckungsrisiko mit 0,1 Prozent sehr gering. Aber nur, wenn die Maske optimal saß - bei einer locker sitzenden Maske stieg die Infektionsgefahr auf vier Prozent. Bei einer gut sitzenden OP-Maske lag das Risiko bei zehn Prozent. Nicht alle Fahrgäste sind für einen Wegfall der Maskenpflicht Andere verweisen auf die kalte Jahreszeit und sprechen sich dafür aus, dass es bei der Maskenpflicht bleiben solle. Man sitze und stehe oft dicht an dicht. Außerdem schütze die Maske nicht nur vor Corona, sondern auch vor Erkältungskrankheiten.