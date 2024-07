per Mail teilen

UV-Strahlung kann vorzeitige Hautalterung und Krebs verursachen. Konstanzer Studierende haben sich deswegen für kostenlose Sonnencreme eingesetzt. Gefördert wird das Projekt von der Stadt.

In Konstanz gibt es seit Kurzem vier kostenlose Sonnencreme-Spender: zum Beispiel am Konzil und beim Strandbad Hörnle. Das Ziel: Einheimische und Touristen sollen sich öfter eincremen und so vor gefährlicher UV-Strahlung und Sonnenbrand schützen. Doch die Zukunft des Projekts ist unsicher.

Gegen Sonnenbrand und Hautkrebs: Sonnencreme-Spender sind eine studentische Initiative

Ein sonniger und heißer Tag in Konstanz am Bodensee: Das Wasser glitzert und schlägt leichte Wellen, der Bootsverleih neben dem Konzil öffnet gerade seinen Betrieb. Der Rucksack ist gepackt, die Kappe auf dem Kopf. Doch eine Sache hat man auf die Schnelle vergessen: die Sonnencreme. Für genau diesen Fall steht in der Nähe des Hafens einer von vier kostenlosen Sonnencreme-Spendern bereit.

Einfach die Hand hineinstrecken und kurz warten: Schon gibt es vom solarbetriebenen Spender einen Klecks Sonnencreme auf die Hand. SWR Nadine Ghiba

Die Idee dazu hatten Studierende des Vereins "Bodensee Consulting". Im Verein engagieren sich Studierende der Universität und der Hochschule in einer Art studentischen Unternehmensberatung. Für die am Projekt Beteiligten steht die Gesundheit der Konstanzer und Ausflügler im Vordergrund.

Um das Risiko von Hautkrebs zu senken und einen effektiven Schutz zu bieten, war das Projekt eine gute Idee. Die Sonnencreme-Spender schaffen auch ein Bewusstsein für diese Thematik.

Stadt investiert mehr als 12.000 Euro

Für die Umsetzung des Projekts brauchte es aber die finanziellen Mittel. Die Studierenden bewarben sich vergangenes Jahr mit ihrem Konzept bei der Stadt Konstanz. Sie vergibt im Rahmen des Bürgerbudgets jährlich rund 100.000 Euro an verschiedene Projekte von Vereinen und Initiativen. Die Auswahl trifft ein Komitee von 20 zufällig ausgewählten Bürgern, so die Stadt.

Das war eine der leitenden Ideen: Dass wir das schöpferische Potenzial der Bürgerschaft nutzen, um einen Mehrwert zu generieren. Und die Bürger machen es ja dann auch gerne, weil es ihre Sache ist.

Das Konzept der kostenlosen Sonnencreme-Spender habe in der letzten Runde überzeugt, so Schröpel. Die Stadt förderte das Projekt mit rund 12.000 Euro. Weitere finanzielle Unterstützung gebe es außerdem von einem privaten Sponsor, so der Studierendenverein.

Langfristige Finanzierung noch ungeklärt - Sponsoren gesucht

Das Geld reicht aber nicht aus, um in den kommenden Jahren weiterhin kostenlose Sonnencreme in Konstanz anbieten zu können. Schließlich müssen die Spender regelmäßig kontrolliert und aufgefüllt werden.

Dass die Stadt das Projekt weiter finanziell unterstützt, sei zwar nicht völlig ausgeschlossen, so der Beauftragte für Bürgerbeteiligung. Dafür brauche es vermutlich aber einen Antrag beim Gemeinderat. Die Studierenden machen sich deswegen jetzt auch auf die Suche nach weiteren Sponsoren, die das Projekt im kommenden Jahr unterstützen möchten.