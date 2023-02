Konstanzerin schreibt Liebesbriefe für fremde Menschen

Was gibt es Schöneres als Liebesbriefe? Man bewahrt sie auf wie einen Schatz. Doch es ist nicht immer einfach, die richtigen Worte zu finden. Veronika Fischer aus Konstanz bietet deshalb einen Liebesbrief-Service an.

Veronika Fischer aus Konstanz bietet einen Service der ganz besonderen Art. Die 35-Jährige schreibt Liebesbriefe für fremde Menschen. Für sie eine Herzensangelegenheit.

Liebesbriefe für fremde Menschen

Die Idee des Liebesbrief-Services kam ihr im Lockdown 2020. "Ich dachte mir, die Welt braucht einfach mehr Liebe und mehr schöne Dinge und mehr Sachen auf Papier und nicht alles digital. Das Briefeschreiben war das, was mich im Lockdown glücklich gemacht hat, und dann dachte ich, es wäre auch schön, das an andere Menschen weiterzugeben“, so Veronika Fischer.

Veronika Fischer hat ein Händchen fürs Schreiben

Die 35-Jährige hat Philosophie studiert und eine Abschlussarbeit zum Thema Liebe geschrieben. Die Kombination aus ihrem theoretischen Wissen über die Liebe und ihrer Leidenschaft fürs lyrische Schreiben seien perfekte Voraussetzungen für ihr außergewöhnliches Hobby, sagt sie. Zudem arbeitet sie hauptberuflich als Autorin und Journalistin, weiß, wie man zuhört und zusammenfasst.

Kundinnen und Kunden, so vielfältig wie die Liebe selbst

Ihren Dienst nehmen überwiegend Frauen in Anspruch, erzählt sie. Die Altersspanne sei dabei sehr groß, von Anfang 20 bis 70 Jahre sei alles dabei.

"Ich hab Paare, die kurz vor der Hochzeit sind, und sich ihr Ehegelübde schreiben lassen. Dann hab ich ganz junge Menschen, die frisch verliebt sind und ältere Paare, die schon seit 50 Jahren verheiratet sind."

Manchmal schreibe sie auch Briefe, die nicht dem klassisch-romantischen Kontext zugeordnet werden können. Jüngst habe eine Frau sie zum Beispiel gebeten, einen Brief für ihren Großvater zu verfassen.

Ablauf des Liebesbrief-Service

Die Autorin trifft sich mit den Auftraggeberinnen und Auftraggebern, um ein langes Gespräch zu führen. Danach bringt die 35-Jährige die Worte dann zu Papier. "Mein Anspruch ist, dass einfach "Jeder und Jede" den Service in Anspruch nehmen kann", erklärt Veronika Fischer.

Jeder Liebesbrief von der Konstanzerin ist einzigartig

Rund 20 Liebesbriefe hat die 35-Jährige seit 2020 für andere geschrieben. Jeder Brief sei einzigartig, keiner gleiche dem vorherigen, weder in Form, noch in Länge, sagt sie. Die Briefe unterliegen der Geheimhaltung. Nur einen ihrer Briefe hat die Autorin in einem Konstanzer Magazin veröffentlicht. Er ist der Stadt Konstanz gewidmet und klingt so:

Fischer: "Keine zerrütteten Beziehungen heilen"

Kaputte Beziehungen kann Veronika Fischer nicht flicken, sagt sie. Sie sei keine Psychologin. Bei ihr gehe es darum, intakte Liebe in Worte zu fassen. Dass sie mit fremden Menschen so ausführlich darüber sprechen darf, was sie an ihren Liebsten lieben, mache sie unheimlich glücklich.

"Eine Frau hat mir danach mal rückgemeldet, dass sie jetzt wieder weiß, warum sie ihren Mann liebt, einfach, weil sie eine Stunde darüber gesprochen hat."

Und so bringt Veronika Fischer aus Konstanz mit ihrem Liebesbrief-Service das Glück anderer zu Papier. Den Liebesbrief-Service gibt es übrigens das ganze Jahr über – nicht nur am Valentinstag.