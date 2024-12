per Mail teilen

Mitmachen bei der Feuerwehr geht meist erst ab dem Grundschulalter. Die Feuerwehr Bad Saulgau wollte das ändern und hat eine neue Gruppe für Kindergartenkinder gestartet - mit großem Erfolg.

Bei der Feuerwehr Bad Saulgau (Kreis Sigmaringen) gibt es seit September eine neue Gruppe für Kinder von vier bis sieben Jahren. Die kleinsten sollen spielerisch ans Löschen und Retten herangeführt werden. Rund 30 Kinder machen mit, es gibt eine Warteliste.

Kinder dürfen einmal im Monat mit Feuerwehrleuten üben

Die Kindergruppe kommt einmal im Monat, immer am Samstagnachmittag, zusammen . Dabei zeigen erfahrene Feuerwehrleute dem Nachwuchs die Arbeit der Retterinnen und Retter. Die Kinder dürfen ausprobieren, wie man einen Feuerwehrschlauch hält und richtig zielt oder wie man einen Hydranten aufschraubt. Sie lernen zudem die Geräte im Feuerwehrauto genau kennen, zum Beispiel die Tragkraftspritze und die Strahlrohre.

Brandschutzerziehung als "zündende" Idee für die Kindergruppe

Auch die Brandschutzerziehung steht auf dem Programm. Unter Aufsicht darf da zum Beispiel gezündelt werden, damit die Kinder selbst sehen, wie schnell bestimmte Materialien Feuer fangen. So kam die Feuerwehr übrigens auf die Idee, eine eigene Gruppe für Kindergartenkinder zu gründen: Bei der Brandschutzerziehung bemerkten die Kameraden, wie sehr gerade die Allerkleinsten im wahrsten Sinne des Wortes "Feuer und Flamme" für das Thema Feuerwehr sind.

Das Motto lautet: "Keiner ist zu klein, um Retter zu sein"

Die Feuerwehrleute aus der Abteilung im Ortsteil Hochberg haben sich dann längere Zeit auf die neue Gruppe vorbereitet, erklärte der Leiter der Kindergruppe Markus Schöbel dem SWR. Kollegen hätten gelernt, Kindergartenkinder zu begeistern, damit die auch zuhören. Die Aufmerksamkeitsspanne sei natürlich begrenzt und das sei auch völlig in Ordnung, so Schöbel. Zwischendurch dürfen die Kinder immer wieder auf dem Spielplatz direkt am Feuerwehrhaus. Das Motto der Kindergruppe laute: "Keiner ist zu klein, um Retter zu sein", erzählt Schöbel mit einem Lächeln im Gesicht.

Der Leiter der Kindergruppe, Markus Schöbel, erklärt den Kindern die Arbeit der Feuerwehr. SWR

Es sei wichtig, auch kleinen Kindern die Möglichkeit zu geben, bei Vereinen mitzumachen, so Markus Schöbel. Und natürlich sei die Kindergruppe auch eine Chance, Nachwuchs an die Feuerwehr zu binden. Die Kameraden könnten anderen Feuerwehren nur empfehlen, schon die kleinsten Kinder anzusprechen. Die Arbeit mit Ihnen mache viel Freude.