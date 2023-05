per Mail teilen

Lange Zeit haben die Freiwilligen Feuerwehren in Baden-Württemberg an Nachwuchsmangel gelitten. Jetzt scheint sich die Lage zu bessern. Besonders eine Gruppe holt auf.

Nach Jahren des Nachwuchsmangels verzeichnen die Freiwilligen Feuerwehren in Baden-Württemberg wieder Zuwachs im Jugendbereich. Dies geht nach SWR-Informationen aus Zahlen des Innenministeriums zum Internationalen Tag der Feuerwehrleute am Donnerstag hervor.

Mit mehr als 35.000 Mitgliedern verzeichnen die Jugendfeuerwehren in Baden-Württemberg ein Plus von 13,5 Prozent in den vergangenen fünf Jahren. Besonders deutlich ist der Anstieg bei den Mädchen im Alter zwischen 6 und 17 Jahren mit 47 Prozent.

Land Baden-Württemberg fördert den Nachwuchs

Innenminister Thomas Strobl (CDU) sprach im SWR von einer sehr erfreulichen Entwicklung, insbesondere vor dem Hintergrund von Corona-Einschränkungen und Angriffen auf Einsatzkräfte.

Das Land fördere den Feuerwehrnachwuchs mit einer Pauschale in Höhe von 40 Euro für jedes Mitglied. Laut Innenministerium gibt es derzeit mehr als 110.000 ehrenamtliche Feuerwehrleute in Baden-Württemberg.