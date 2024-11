Junglandwirt des Jahres kommt aus Markdorf

Der Junglandwirt des Jahres kommt aus dem Bodenseekreis. Bruno Stotz aus Markdorf ist mit dem sogenannten CERES AWARD ausgezeichnet worden. Von der Jury gelobt wurde er für seine mutige Vision.

Bruno Stotz aus dem kleinen Teilort Wirrensegel von Markdorf ist der Junglandwirt des Jahres. Am Mittwochabend ist er beim sogenannten CERES AWARD in Berlin ausgezeichnet worden. "Ich freue mich riesig. Ich habe den Wettbewerb seit einigen Jahren verfolgt. Dass ich jetzt ein Teil davon bin, freut mich sehr", sagt der 31-Jährige dem SWR.

Der Preis ist mit 1.000 Euro dotiert. Initiator des Preises ist ein landwirtschaftliches Fachmagazin.

Vom stillgelegten Hof zum zukunftsfähigen Betrieb

Bruno Stotz habe aus einem stillgelegten Betrieb wieder einen zukunftsfähigen Hof gemacht, heißt es in der Begründung der Jury: "Er hat mit fester Überzeugung und einer mutigen Vision ein Betriebskonzept entwickelt, das er beeindruckend umgesetzt hat."

Auf seinem "Stotzhof" baut der Junglandwirt des Jahres neben Soja, Roggen und anderen Feldfrüchten auch Kürbisse, Erdbeeren, Artischoken, Äpfel oder Holunder an. Aus dem Obst macht er einen Cider. Dieser gewann im Jahr 2022 der auf der "Cider World", einer Fachmesse für Weine aus Äpfeln und anderen Obstsorten, den ersten Platz.

Der Preis ist eine Bestätigung, dass wir in den letzten Jahren den richtigen Weg eingeschlagen haben. Und er zeigt, dass man in der Landwirtschaft etwas bewegen kann, trotz der manchmal schlechten Stimmung.

Bruno Stotz ist für seine Arbeit mit dem Stotzhof in Wirrensegel bei Markdorf ausgezeichnet worden. Pressestelle agrarheute/ Timo Jaworr

Direktvermarktung und Onlineshop

Beim Verkauf seiner Waren verbindet Bruno Stotz laut Jury Tradition mit Moderne. Neben Ständen auf dem Wochenmarkt in Konstanz oder Obstständen in der Bodenseeregion betreibt er auch einen Hofladen in Wirrensegel. Kürbisse und Erdbeeren werden an mehreren Ständen in der Umgebung verkauft. Auch regionale Einzelhändler bieten die Waren an. Apfelsaft, verschiedene Cider oder andere Produkte wie Balsamicoessig, Birnensenf oder Textilien verkauft der "Stotzhof" direkt über einen Onlineshop.

Events und Gastronomie

Neben der Landwirtschaft hat sich der Stotzhof in der Region inzwischen einen Namen als Event- und Tagungslocation erarbeitet. Einmal im Monat findet eine After-Work-Party statt. Auch für Tagungen oder Events sind die Räumlichkeiten zu mieten. Ein Café und ein gastronomisches Angebot gehören ebenfalls dazu.

Ich bin nicht der Hof, sondern wir alle sind der Hof.

Der CERES AWARD ist in diesem Jahr zum elften Mal verliehen worden. Er gilt als hohe Auszeichnung in der deutschen Landwirtschaft.