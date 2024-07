per Mail teilen

Im Frühjahr sind viele Jungstörche auf dem Affenberg im Regen erfroren. Der verbliebene Nachwuchs wurde jetzt beringt, einige haben GPS-Sender bekommen. Es werden auch noch Namen gesucht.

Wegen des Dauerregens im Frühjahr ist der Großteil der Jungstörche auf dem Affenberg in Salem (Bodenseekreis) erfroren. Mehr als 30 Jungstörche haben das nasse Wetter der vergangenen Wochen aber gut überstanden und sind jetzt beringt worden, das teilte der Affenberg mit. Der Ring sei wie ein Personalausweis für die Tiere.

Namen für zwei Jungstörche werden noch gesucht

Sieben weitere Tiere seien außerdem mit GPS-Sendern ausgestattet worden, das sei eine Kooperation mit dem Max-Planck-Institut. Dafür habe man die Störche extra aus dem Horst geholt. Dabei ist es laut Affenberg wichtig, den richtigen Moment zu erwischen. Denn in ihrem jetzigen Alter stellten sich die Tiere tot, wenn Menschen so nahe an den Horst herankommen. Über die kostenlose App "Animal Tracker" können die Bewegungen der Tiere jetzt verfolgt werden.

Es werden noch Namensvorschläge für diese beiden Geschwister gesucht. Pressestelle Affenberg Salem

Für zwei der Störche suche man auch noch Namen, Vorschläge können bis Mitte Juli über die sozialen Netzwerke des Affenbergs eingereicht werden.