Die ersten beiden Affen-Babys am Affenberg Salem sind da

Zwei kleine Berberaffen sind bislang in dem Tierpark am Bodensee auf die Welt gekommen. Es wird weiterer Nachwuchs erwartet.

Am Affenberg bei Salem gibt es wieder Nachwuchs: Zwei Affenbabys sind nach Angaben von Parkdirektor Roland Hilgartner bislang auf die Welt gekommen. Die zwei Babys seien sogar miteinander verwandt, weil die Mütter Schwestern seien, sagte Hilgartner.

Besucher können Baby-Affen vermutlich leicht sehen

Die Chancen, die Berberaffen zu sehen, stehen laut Parkdirektor nicht schlecht. Die Mütter gehören demnach zu einer Gruppe, die sich häufig entlang des Besucherwegs aufhält. Zwischen fünf und 15 Affenbabys kommen jährlich in Salem auf die Welt. In diesem Jahr rechnet der Park mit mindestens drei bis vier weiteren Affenbabys.

Die Affenmutter präsentiert ihr neugeborenes Affenbaby. SWR Nadine Ghiba

Die Trächtigkeit der Mütter sei allerdings oft schwer zu erkennen. "Im Frühjahr ernähren sich die Berberaffen von jungen Blättern und Trieben", so Hilgartner. Dann hätten sie ab und an auch einen Blähbauch. Das erschwere es zu erkennen, ob ein Weibchen trächtig sei.

Am Affenberg bei Salem leben Berberaffen in einem rund 20 Hektar großen, bewaldeten Freigehege. Zudem lebt nach Angaben des Tierparks die größte frei fliegende Storchenkolonie in Süddeutschland auf dem Gelände. Auch dort sind laut Hilgartner mittlerweile zahlreiche Küken geschlüpft.