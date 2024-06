per Mail teilen

Der viele Regen der vergangenen Tage ist den jungen Störchen auf dem Affenberg zum Verhängnis geworden. Ein Großteil des Nachwuchses hat die letzten Tage nicht überstanden.

Nach dem Dauerregen der vergangenen Tage gehe man davon aus, dass fast 80 Prozent der jungen Störche der Affenberg-Kolonie gestorben seien, so Roland Hilgartner, Leiter des Affenbergs in Salem (Bodenseekreis). Doch es gibt auch Grund zur Freude - bei den Affen.

Gefieder noch nicht wasserdicht

Der Grund für den Tod vieler Jungstörche sei das Wetter der vergangenen Tage, erklärt Hilgartner. Das Problem: Das Gefieder der etwa einen Monat alten Vögel ist noch nicht wasserdicht, schützt also weder vor Nässe noch vor Kälte. Gleichzeitig sind die Jungtiere aber schon zu groß, um sich unter dem schützenden Gefieder der Eltern zu verstecken. Durch die offenen Nester der Störche und die Größe des Nachwuchses seien die Störche im Vergleich zu anderen Vögeln deshalb besonders gefährdet. "Die Jungen stehen dann voll im Regen und kühlen aus", so Hilgartner. Dauert der Regen länger an, erfrieren die kleinen Störche.

Roland Hilgartner im Interview mit dem SWR über die Situation der Störche und Berberaffen auf dem Salemer Affenberg:

Besonderes Verhalten der Eltern nach Verlust der Jungen

Haben Storcheneltern ihre gesamte Brut verloren, legen sie laut Hilgartner ein besonderes Verhalten an den Tag. "Teilweise geben die Störche dann ihren Horst auf und bauen Kompensationshorste an einem anderen Ort", erklärt der Verhaltensbiologie. Die hätten allerdings keine Funktion, die Störche legen dort keine Eier ab.

Gute Nachrichten bei Berberaffen

Trotz der verheernden Folgen für die Storchenkolonien gibt es auf dem Affenberg laut Hilgartner aber auch Grund zur Freude: Bei den Berberaffen sind schon acht Affenbabys zur Welt bekommen. Für die kleinen Äffchen sei das Wetter im Gegensatz zu den Störchen kein großes Problem. "Die werden gut versorgt von den Müttern und auch von dem Rest der Gruppe gewärmt."