In Konstanz finden am Montag und Dienstag die Inklusion-Sport-Tage statt. Dabei kann das sogenannten "Buddy-Sportabzeichen" des Deutschen Olympischen Sportbundes gemacht werden.

Bei den Inklusion-Sport-Tagen in Konstanz besteht für Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, das Deutsche Sportabzeichen "Buddy" abzulegen. "Buddy" bedeutet im Englischen Partner - und genau auf diesem Prinzip baut das Sportabzeichen auf. Zwei Menschen tun sich zusammen, um miteinander das Deutsche Sportabzeichen abzulegen. Einer von ihnen hat eine Behinderung, der andere nicht.

Regenbogenschule mit "Buddies" vom Ellenrieder Gymnasium

Insgesamt 60 Konstanzer Schüler und Schülerinnen im Alter zwischen 12 und 18 Jahren sind am Montag in Konstanz angetreten. Die "Buddies" bildeten sich aus 30 Schülerinnen und Schülern ohne Einschränkungen vom Ellenrieder Gymnasium mit 30 Schüler und Schülerinnen mit kognitiven Einschränkungen von der Regenbogenschule. Die Duos müssen Prüfungen in insgesamt vier Disziplinen bestehen, in denen Schnelligkeit, Kraft, Ausdauer und Koordination gemessen werden.

Sportabzeichen für inklusive Teams in Konstanz

Das Sportabzeichen für Menschen mit und ohne Behinderung kann seit 2019 in Konstanz abgelegt werden. Initiator Uli Schiepe von Turnverein TV-Konstanz hat den Wettbewerb an den Bodensee geholt, um den Inklusionsgedanken im Sport zu stärken. Das Ziel des "Buddy"-Sports ist es, Begegnungen zu schaffen, die Einstellungen ändern und Unsicherheiten abbauen können. Durch das gemeinsame Training und das bessere Kennenlernen können so auch Freundschaften entstehen.