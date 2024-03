Das Bauernhausmuseum in Wolfegg (Kreis Ravensburg) ist am Dienstag in die Saison gestartet. Eine neue inklusive Ausstellung zeigt, wie der Alltag fast ohne Maschinen und ohne Internet war.

Mit der Ausstellung "Alltagswelten - gestern und heute" eröffnete das Bauernhausmuseum am Dienstag die Saison. Die Ausstellung stellt den Alltag um 1900 dem heutigen gegenüber. Im Schwerpunkt soll in diesem Jahr die Kindheit auf dem Land gezeigt werden. Wie war der Alltag, als es noch kaum elektrische Geräte in den Haushalten gab? Oder bevor das Internet erfunden wurde? Dies zeigt die gerade eröffnete inklusive Dauerausstellung im Untergeschoss des 2023 eröffneten Hofs Beck. Die Exponate sind zum Anfassen, Ausprobieren und Mitmachen, die Vergangenheit soll mit allen Sinnen erfahren werden können. Veranstaltungen im Bauernhausmuseum starten an Ostern Passend zum Thema Kindheit bietet das Museum ein Veranstaltungsprogramm für junge Besucherinnen und Besucher über die Saison: Ferienprogramme, Erlebnistage, Familiensamstage - aber auch Kurse für Erwachsene sind geplant. Ein erster Höhepunkt wird der Ostereiermarkt am Ostermontag. Mitmachaktionen für Kinder in den Osterferien in Wolfegg Während der Osterferien bietet das Museum dienstags und donnerstags Mitmach-Programme an. An vielen Stationen dürfen Kinder selbst mit anpacken, sie können alte Spiele wie Drehkreisel selber bauen oder Spielzeug aus alten Zeitungen herstellen. Auch können die Kinder einen Eindruck des arbeitsreichen Alltags der Landkinder aus früheren Zeiten nachempfinden. Dazu gehörten auch Ostervorbereitungen wie Körbe flechten oder Ostereier mit Farben aus der Natur einfärben. Programm im Bauernhausmuseum Veranstaltungen

1. April: Ostern im Museum

1. Mai: Kräuter- und Blümlesmarkt

2o. Mai: Schaf- und Handarbeitstag

23. Juni: Oldtimertreffen

7. Juli: Eröffnung Bauernhof-Erlebnisspielplatz

31. August und 1. September: Volksmusiktag Baden-Württemberg

6. Oktober: Apfel- und Kartoffeltag

9.-10. November: Hausschlachtung

13.-15. Dezember: Adventsmarkt Erlebnistage

21. April: Tierkinder-Tag

11. August: Kindheit und Religion

20. Oktober: Kindheit auf dem Land Das Freilichtmuseum hat bis November täglich außer Montag geöffnet. Ausnahme: Am Ostermontag ist ebenfalls geöffnet.



Saisonstart: Lämmer im Bauernhausmuseum in Wolfegg. Pressestelle Bauernhausmuseum, Ruby Photography

Sendung am Mi. , 20.3.2024 18:15 Uhr, Landesschau Baden-Württemberg, SWR BW