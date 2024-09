Nach einem Jahr in der dritten Handball-Bundesliga starte die Handballer der HSG Konstanz wieder in der zweiten Liga. Los geht es am Sonntag.

Nach dem erneuten Aufstieg beginnt die neunte Zweitliga-Saison für die Handballer der HSG Konstanz. Am Sonntag starten sie mit einem Auswärtsspiel gegen die HSG Nordhorn-Lingen in der zweiten Handball-Bundesliga. Die Konstanzer wollen in der kommenden Saison den Klassenerhalt schaffen.

Neuer Trainer soll für Klassenerhalt sorgen

Schaffen wollen sie den Klassenerhalt mit dem 28-jährigen Vito Baricelli, ihrem neuen Trainer. Er ist laut Verein der jüngste Trainer im deutschen Profihandball. Ihm assistiert Daniel Eblen, der 18 Jahre lang für die erste Mannschaft der HSG Konstanz verantwortlich war.

Wir sind bereit und wollen endlich loslegen.

Zum Team gehören Stammspieler, Talente aus der eigenen U21 und erfahrene Neuzugänge, so die HSG. Nach dem Auswärtsspiel am Sonntag gegen Nordhorn-Lingen steht in der Woche darauf das erste Heimspiel in der Schänzle-Halle in Konstanz an. Diese wurde in den vergangenen Monaten unter anderem mit einem neuen fernsehtauglichen Handballboden ausgestattet. Gegner sind dann die Eulen Ludwigshafen.