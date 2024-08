Richard Ringer aus Überlingen wird sensationell Zwölfter im Marathon

Richard Ringer aus Überlingen im Bodenseekreis ist beim Marathon in Paris überraschend als Zwölfter ins Ziel gelaufen. Er wurde bester Deutscher. Ringer startet für den LC Rehlingen.

Der in Überlingen (Bodenseekreis) geborene Langstreckenläufer und Europameister von 2022, Richard Ringer, ist als bester Deutscher beim Marathon der Olympischen Spiele in Paris ins Ziel gelaufen. Er kam am Samstag als Zwölfter in 2:09:18 Stunden an. Gold sicherte sich mit Olympia-Rekord von 2:06:26 Stunden der Äthiopier Tamirat Tola.

Ringer äußerte sich gegenüber der "Sportschau" zufrieden mit seiner Platzierung. Er sei glücklich, "so viele" hinter sich gelassen zu haben, die eigentlich "deutlich schneller sind".

Ringer liebäugelte beim Marathon mit den Top Acht

Der 35-Jährige hatte sogar mit einem Rang unter den besten acht geliebäugelt. "Viel hat nicht gefehlt zu meiner möglichen Traum-Platzierung", sagte Ringer anschließend. "Aber Zwölfter beim Marathon ist was anderes als vielleicht in einer anderen Disziplin in der Leichtathletik."