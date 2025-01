Am Wochenende dreht sich in Ravensburg alles um das Thema Hochzeit: Mehr als 90 Aussteller zeigen bei der Hochzeitsmesse "Ewig Dein" ihr Angebot.

In der Oberschwabenhalle in Ravensburg findet am Wochenende die Hochzeitsmesse "Ewig Dein" statt . Es sei die größte Hochzeitsmesse der Region zwischen Alb, Allgäu und Bodensee, heißt es von der Ravensburger Veranstaltungsgesellschaft (RVG), die die Messe organisiert. 94 Aussteller zeigen ihre Produkte und Dienstleistungen - laut Veranstalter sind das so viele Aussteller wie noch nie zuvor.

Brautkleider, Blumenschmuck und Rechtsberatung

Auf der Messe können sich Brautpaare, Trauzeugen und Hochzeitsgäste inspirieren lassen. Gezeigt werden unter anderem Brautkleider, Anzüge, Ringe, Blumenschmuck und Dekoration. Experten stellen die Trends bei Brautfrisuren und Make-up vor. An weiteren Ständen gibt es laut Veranstalter alles, was man zum Feiern braucht: verschiedene Locations, Catering, DJs und Bands, zudem Sportwagen und Möbel, die Brautpaare mieten können. Aber auch rechtliche Fragen können auf der Messe geklärt werden. So wird etwa eine Rechtsberatung rund um die Themen Ehevertrag und Patientenverfügung angeboten.

Auch Modenschauen speziell für Hochzeitskleider gibt es auf der Messe in Ravensburg. Pressestelle RVG/Felix Kästle

Auf der sogenannten Wedding Bühne gibt es Modenschauen und Vorführungen. Dabei ist durchaus auch Außergewöhnliches geboten: Gezeigt wird unter anderen Handfasting - ein uralter, keltischer Hochzeitsbrauch. Bei der Vorführung mit dem Titel "Schuhe bestimmen die Laune" werden bequeme Schuhe für Braut und Bräutigam gezeigt.