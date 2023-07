In Bad Wurzach (Kreis Ravensburg) wird am Freitag das Heilig-Blut-Fest gefeiert. Der Höhepunkt ist die Reiterprozession, der sogenannte Blutritt.

Zum Heilig-Blut-Fest in Bad Wurzach sind am Freitag rund 1.500 Reiterinnen und Reiter sowie mehre Tausend Wallfahrerinnen und Wallfahrer gekommen. Um 7 Uhr hat der Höhepunkt des Festes, der sogenannte Blutritt, begonnen. Die Reiterprozession gilt nach dem Blutritt in Weingarten (Kreis Ravensburg) als zweitgrößte Reiterprozession in Europa.

Darum geht es beim Heilig-Blut-Fest in Bad Wurzach

Im Mittelpunkt des Heilig-Blut-Festes steht die Heilig-Blut-Reliquie. Dabei handelt es sich der Überlieferung nach um ein kleines blutgetränktes Tuch. Das Blut soll von dem am Kreuz gestorbenen Jesus Christus stammen. Papst Innozenz XII. soll es 1693 einem deutschen Pilger geschenkt haben. Seit mehr als 250 Jahren wird die Reliquie in einer Monstranz in der Barockkirche auf dem sogenannten Gottesberg am Stadtrand von Bad Wurzach aufbewahrt.

Blutreitergruppen aus ganz Oberschwaben

Seit 1928 wird das Heilige Blut mit einer Reiterprozession gefeiert. Dabei sitzt auch heute noch ein Wurzacher Salvatorianer Pater in einer Kutsche, trägt die Monstranz und segnet auf dem Weg durch die Stadt und über die angrenzenden Felder die angereisten Pilgerinnen und Pilger. Er wird von Blutreitergruppen aus ganz Oberschwaben begleitet.

Ziel der Reiterprozession war der Gottesberg. Dort wird zur Stunde ein Festgottesdienst gefeiert. Das Fest endet am Nachmittag mit der Bergpredigt auf dem Gottesberg, die in diesem Jahr Monsignore Pfarrer Peter Schmid aus Ingoldingen (Kreis Biberach) hält.