Weinlese am Bodensee: Winzer erwarten fruchtigen Müller-Thurgau

Die Winzerinnen und Winzer am badischen Bodensee haben knapp die Hälfte der Weinlese hinter sich gebracht. Mit der Qualität sei man bisher zufrieden, heißt es von den Winzervereinen.

Fast Halbzeit bei der Weinlese am badischen Bodensee. Die frühreifen Sorten wie Müller-Thurgau, Grauburgunder und Bacchus wurden bereits größtenteils eingefahren. Die Qualität sei gut, so die Winzervereine von Hagnau und Meersburg (beides Bodenseekreis).

"Wir bekommen einen fruchtig-frischen Müller-Thurgau mit einer milden Säure", sagt Martin Frank vom Winzerverein Meersburg. Der Zeitpunkt der Ernte sei genau richtig gewesen. "Die Trauben waren reif genug, aber noch nicht überreif." Es sei immer eine Gratwanderung, den richtigen Moment für die Lese abzupassen. Beim Winzerverein Meersburg bewirtschaften 25 Winzerfamilien eine Fläche von 65 Hektar.

Weinlese am Bodensee: Gute Qualität, keine Schäden

Auch der Winzerverein Hagnau ist zufrieden. Die 52 Winzerfamilien haben bisher fünf Lesetage hinter sich gebracht. Sie bewirtschaften eine Fläche von 170 Hektar und ernten insgesamt rund 1,5 Millionen Kilogramm Trauben. Es werde eine normale Erntemenge erwartet, da es keine Frost- oder Hagelschäden gegeben habe, so Tobias Keck vom Hagnauer Winzerverein. Im Vergleich zum vergangenen Jahr falle die Erntemenge etwas geringer aus.

Erleichterung: Neue Presse und Traubenannahme beim Meersburger Winzerverein

Als Nächstes steht die Burgunderernte an. Der Regen mache den Winzern keine Probleme, allerdings sollte es nicht schwülwarm werden, so Martin Frank vom Winzerverein Meersburg. Dann könnten die Trauben faul werden. Darauf sei man in diesem Jahr in Meersburg besser vorbereitet. Man habe groß investiert in eine neue Traubenannahme und eine neue Presse. So könne man eine große Menge Trauben auf einmal ernten und verarbeiten und damit bei schlechtem Wetter schnell handeln. Im vergangenen Jahr hatte der Winzerverein ein letztes Mal die historische Kellerei in der Meersburger Unterstadt genutzt.

Die Weinlese am Bodensee soll Mitte Oktober abgeschlossen sein. Der genaue Zeitpunkt sei abhängig vom Wetter.