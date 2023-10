Winzerverein Meersburg beendet die diesjährige Weinlese

Die Weinlese am Bodensee ist zu Ende gegangen. In Meersburg wurden am Donnerstag die letzten Trauben am bisherigen Standort angenommen.

In Meersburg hat der Winzerverein am Donnerstag die diesjährige Weinlese beendet. Es war gleichzeitig auch die letzte Traubenannahme am bisherigen Standort – nach 100 Jahren. Es steht ein Umzug in eine neue Kellerei an.

Im Gespräch mit SWR-Moderatorin Marion Kynaß berichtet SWR-Reporterin Anne-Katrin Kienzle von der Traubenannahme in Meersburg:

Zum letzten Mal wurden am Donnerstag nach der Lese die Trauben im Kellereigebäude in der Unterstadt von Meersburg angenommen. Die historische Kellerei wurde einst von den Fürstbischöfen erbaut. Aus Platzgründen stehe im kommenden Jahr der Umzug in eine neue Kellerei an der Mesmerstraße an, so Martin Frank, Geschäftsführer des Winzervereins. 100 Jahre Tradition gehen damit zu Ende. Das sei ein emotionaler Moment, der aber nochmal ordentlich gefeiert wurde, so Frank.

Nach getaner Traubenannahme stoßen die Winzerinnen und Winzer auf eine herausfordernde, diesjährige Traubenlese an und blicken auf die letzten 100 Jahre zurück.

Unter anderem mit einem Korso wurde in der Innenstadt von Meersburg die letzte Traubenannahme gefeiert. SWR Achill Tiwary

Letzte Weinlese in Meersburg wird gefeiert

Mit einem Korso von Traktoren und Leiterwagen wurden die letzten 3.000 bis 4.000 Kilogramm Rieslingtrauben durch die Meersburger Innenstadt transportiert. Danach wurden die Trauben gesegnet. Winzerinnen und Winzer stießen anschließend auf die diesjährige Weinlese und auf die 100-jährige Weinkeller-Tradition an.