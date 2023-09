per Mail teilen

Die Weinlese steht bevor. Dieses Jahr freuen sich die Wengerter in den Kreisen Reutlingen und Tübingen auf eine bessere Ernte als im Jahr zuvor.

Die Weingärtner aus Tübingen und Reutlingen erwarten für dieses Jahr eine gute Weinernte.

Bei der Weingärtnergenossenschaft Metzingen-Neuhausen (Kreis Reutlingen) freut man sich über voll behangene Reben. "Dieses Jahr haben wir auf jeden Fall mehr Trauben als im Durchschnitt", so Jörg Waldner von der Weingärtnergenossenschaft. Das Wetter habe dem Wein gut getan: Nach einer eher trockenen Blüte haben die Früchte im August genügend Wasser bekommen. Sturm- oder Hagelschäden gab es bislang nicht, so Waldner.

Weingärtner aus Tübingen rechnen mit guter Ernte

Eine gute Ernte erwarten auch die Wengerter in Unterjesingen bei Tübingen. Die Spätsommersonne sei für die Trauben geradezu ideal, so Heinz Giringer vom Obst- und Weinbauverein. Wenn das Wetter die nächsten Wochen so bleibe, werde es eine sehr gute Ernte geben.