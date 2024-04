Bankautomat in Ravensburg gesprengt

per Mail teilen

Unbekannte haben am Karsamstag einen Geldautomaten im Ravensburger Teilort Oberzell gesprengt. Nun teilt die Bank mit: Anfangen können die Täter mit dem Geld nichts.

Am frühen Karsamstagmorgen haben Unbekannte einen Geldautomaten in Ravensburg-Oberzell gesprengt. Die Ermittlungen laufen nach Angaben der Polizei weiter. Nun meldet sich auch die betroffene Kreissparkasse in Ravensburg zu Wort.

Geldscheine sollen nach Explosion wertlos sein

Durch die Explosion wurde ein Mechanismus ausgelöst, der alle Geldscheine eingefärbt hat, heißt es. Der Kreissparkasse Ravensburg zufolge wurden die Banknoten dadurch wertlos. Ihr gehört der Automat in Oberzell, das Einfärbesystem habe man in allen Automaten im Kreis verbaut.

Trotzdem zehntausende Euro Sachschaden

Der entstandene Sachschaden ist dennoch hoch: Die Polizei geht von mehreren Zehntausend Euro aus. Die genaue Summe werde noch ermittelt - ebenso, wie der Automat gesprengt wurde. Eventuell könnten die Täter Gas verwendet haben, so die Polizei.

Eine Gefahr für die Anwohner habe aber nicht bestanden. Der Knall hatte gegen 4.20 Uhr viele aus dem Schlaf gerissen. Der Polizei zufolge werden Geldautomaten in Deutschland immer öfter gesprengt. Meist kämen die Täter aus den Niederlanden.