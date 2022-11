Spezielle Spürhunde in BW sollen verstecktes Bargeld finden

Bargeld spielt in der organisierten Kriminalität nach wie vor eine wichtige Rolle. Spezielle Spürhunde sollen der Polizei in BW künftig dabei helfen, Geldverstecke zu finden.

Die baden-württembergische Polizei bekommt tierische Verstärkung: Banknotenspürhunde sollen den Beamtinnen und Beamten künftig die Suche nach versteckten Geldscheinen und auch Falschgeld erleichtern. Das teilt das Innenministerium mit.

Die Hunde sollen laut dem baden-württembergischen Innenminister Thomas Strobl (CDU) unter anderem bei der Bekämpfung der organisierten Drogen- und Wirtschaftskriminalität helfen. Denn in vielen Deliktsbereichen habe Bargeld nach wie vor eine große Bedeutung.

Aktuell sind laut Innenministerium in ganz Baden-Württemberg sechs Banknotenspürhunde im Einsatz. Bis Mitte 2023 solle jedes der 13 regionalen Polizeipräsidien im Land einen Banknotenspürhund erhalten.

Hunde müssen Ausbildung und Prüfung durchlaufen

Offiziell als Banknotenspürhunde bezeichnet werden ausgebildete Spürhunde, welche die Fähigkeit besitzen, Echtgeld- und Falschgeldbanknoten zu finden. Damit ein Hund als Banknotenspürhund qualifiziert werden kann, muss das Tier laut Innenministerium eine Fortbildung mit entsprechender Prüfung absolvieren. Die Fortbildung zum Banknotenspürhund kann dabei auch auf die Vorausbildung zum Rauschgiftspürhund aufsetzen.

Als ersten Erfolg präsentiert das Innenministerium den Einsatz des Banknotenspürhunds Amon, der am 21. September bei einer Durchsuchung in Singen (Kreis Konstanz) rund 50.000 Euro in bar entdeckt hat. Die Geldscheine seien mit viel Raffinesse in einer Holzkommode verbaut versteckt gewesen.

Derzeit "arbeiten" insgesamt rund 390 Polizeihunde mit unterschiedlichsten Fähigkeiten für die Polizei Baden-Württemberg. Neben den zukünftigen Banknotenspürhunden verfügt die Polizei bereits über speziell ausgebildete Rauschgift-, Sprengstoff-, Leichen-, Brandmittel- und Personenspürhunde.