Unbekannte sprengen Geldautomaten in Riedlingen

Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen in Riedlingen (Kreis Biberach) einen Geldautomaten gesprengt. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

In Riedlingen (Kreis Biberach) haben unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit Sprengstoff einen Geldautomaten geknackt. Der Polizei zufolge wurden Anwohner im Süden von Riedlingen kurz nach vier Uhr durch den Explosionsknall aus dem Schlaf gerissen. Ein Bürocontainer, in dem der Geldautomat stand, fing dadurch Feuer, die Feuerwehr löschte es. Verletzt wurde niemand.

Höhe des Schadens und der gestohlenen Geldsumme noch unbekannt

Wie hoch der Schaden am Gebäude und der Einrichtung in dem Container ist, ist noch unklar. Auch wie viel Geld gestohlen wurde, konnten Bankverantwortliche laut Angaben der Polizei noch nicht sagen. Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Menschen oder Fahrzeuge im Bereich des Geldautomaten gesehen haben, sich mit dem Polizeirevier Riedlingen in Verbindung zu setzten.

Bereits zweiter gesprengter Geldautomat im Kreis Biberach

Im Kreis Biberach hatten Kriminelle bereits Ende April einen Geldautomaten gesprengt. Sie hatten ihn laut Polizei ebenfalls in den frühen Morgenstunden in der Gemeinde Berkheim geknackt. Die Täter wurden bislang nicht gefasst.