Unbekannte haben in den frühen Morgenstunden in Berkheim einen Geldautomaten gesprengt. Die Täter sind auf der Flucht, wie die Polizei mitteilte.

In Berkheim im Kreis Biberach haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen durch eine Sprengung einen Geldautomaten geknackt. Im betroffenen Gebäude befanden sich laut Polizei keine Wohnungen. Die Täter hätten Geldkassetten mit Geld in unbekannter Höhe entnommen. Wie groß der Schaden ist, sei noch nicht klar. Die Täter sind auf der Flucht.

Die Polizei fahndet derzeit verstärkt mit Polizeihubschrauber und Unterstützung der bayerischen Beamten und Beamtinnen. Ersten Erkenntnissen zufolge soll es sich um mindestens drei Täter gehandelt haben.

Ähnlicher Fall: Acht mutmaßliche Geldautomatenknacker angeklagt

Erst in der vergangenen Woche hat die Staatsanwaltschaft Hechingen (Zollernalbkreis) acht mutmaßliche Geldautomatenknacker angeklagt. Ihnen wird schwerer gemeinschaftlicher Bandendiebstahl vorgeworfen. Sie sollen im Jahr 2022 mehrere Geldautomaten unter anderem in Sigmaringen, Herdwangen-Schönach (Kreis Sigmaringen) und Sauldorf (Kreis Sigmaringen) geknackt und hunderttausende Euro erbeutet haben. Sechs der Beschuldigten zwischen 27 und 40 Jahren befänden sich derzeit in Untersuchungshaft, so die Staatsanwaltschaft.

55.000 Geldautomaten in Deutschland

In Deutschland sind Bargeld und damit Bargeldautomaten weiterhin sehr beliebt. Etwa 55.000 Geldautomaten gibt es nach Angaben der Deutschen Bundesbank insgesamt im Bundesgebiet. Die gäbe es vermutlich nicht in so großer Anzahl, wenn die Konsumenten ihre Einkäufe bevorzugt mit Karte oder Handy bezahlen würden. 58 Prozent aller Transaktionen in Deutschland werden laut Bundesbank aber bar abgewickelt, vom Volumen her seien es 30 Prozent. "Das ist ein relativ hoher Prozentsatz im Vergleich zu vielen anderen Ländern, aber eigentlich liegen wir im Schnitt des Eurosystems", sagt Stefan Hardt, Leiter des Zentralbereichs Bargeld der Bundesbank.

Erst 2022 hat die Unternehmensberatung "Strategy&" in einer Studie allerdings auch gezeigt: Die deutsche Liebe zum Bargeld ist im Ländervergleich noch immer am größten.

Die Studie zeigte außerdem, dass Bargeld für 54 Prozent der Verbraucher und Verbraucherinnen in Deutschland nach wie vor das beliebteste Zahlungsmittel ist. Ganz anders ticken zum Beispiel die Dänen: Dort zahlen nur noch 17 Prozent am liebsten in bar.