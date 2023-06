Die erste gasbetriebene Autofähre am Bodensee wird am 17. Juni getauft. Das neue Fährschiff sollte schon 2020 in Betrieb gehen, der Bau verzögerte sich aber immer wieder.

Die Konstanzer Stadtwerke feiern Mitte Juni die Taufe eines neuen Fährschiffes. Es handelt sich um die erste gasbetriebene Autofähre auf dem Bodensee. Das teilten die Stadtwerke mit. Eigentlich sollte die Gasfähre schon 2020 ihre Jungfernfahrt auf dem Bodensee haben, doch der Bau verzögerte sich immer wieder: Erst kam Corona, dann ging die Werft in Hamburg pleite. Am Ende bauten die Konstanzer Stadtwerke die Fähre in Eigenregie aus. Flüssiggas für mtu-Motoren Die neue Fähre ist eines der ersten Binnenfahrgastschiffe in Europa, das mit Flüssiggas betankt und von reinen Gasmotoren angetrieben wird. Die zwei Motoren der Marke mtu kommen von Rolls-Royce Power Systems in Friedrichshafen. 700 Passagiere und mehr als 60 Autos finden auf der Fähre Platz. Als Rohbau kam die Gasfähre im Juni 2020 an den Bodensee und wurde im Konstanzer Fährhafen ausgebaut. Pressestelle Stadtwerke Konstanz Festprogramm bei der Fährtaufe Mit einem großen Fest wollen die Stadtwerke Konstanz am 17. Juni die Taufe feiern. "Unser neues Flottenmitglied wird dann endlich seinen Namen erhalten", sagte Christoph Witter, technischer Leiter der Stadtwerke-Fähren. Die Feierlichkeiten beginnen um 14 Uhr im Fährhafen Konstanz-Staad. Die Taufe werden laut Stadtwerke traditionell zwei Pfarrer vornehmen, der Name des neuen Schiffes ist noch streng geheim. Am Nachmittag gibt es dann ein buntes Programm auf dem Fährgelände. Die neue Fähre kann besichtigt werden, außerdem liegen auch das historische Fährschiff "Konstanz" und das neue Elektroschiff MS "Insel Mainau" der Bodensee-Schiffsbetriebe im Fährhafen. Nach der Taufe Probefahrten auf dem Bodensee Nach ihrer Taufe wird die Gas-Fähre einige Wochen auf dem Bodensee auf Probefahrt gehen, bevor sie als eine von sechs Autofähren zwischen Konstanz und Meersburg den Betrieb aufnimmt. Sie ersetzt die dienstälteste und kleinste Fähre, die über 50 Jahre alte "Fontainebleau".