Saisonstart für Schweizer Schiffe auf Untersee und Rhein

Nach dem Saisonstart der Schifffahrt auf dem Bodensee geht es am Freitag auch wieder auf dem Rhein los. Allerdings mit Einschränkungen.

An Karfreitag startet die Flotte der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein (URh) in die Saison. Doch wegen Niedrigwassers am Rhein fahren die Schiffe nur eingeschränkt. Zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein seien vorerst gar keine Schiffe unterwegs, heißt es von der Schifffahrtsgesellschaft. Sie empfiehlt den Passagieren, auf dieser Strecke den Zug zu nutzen.

Nicht genug Regen: Rheinpegel zu niedrig

Der äußerst niederschlagsarme Winter und die außerordentlich warmen Monate Januar und Februar haben den Rheinpegel nie richtig ansteigen lassen, heißt es von der URh. Die Regenfälle in den vergangenen drei Wochen hätten viel Wasser zurückgebracht, aber nicht ausreichend, um eine Schifffahrt ohne Streckenunterbrechung auf dem Rhein anbieten zu können.

Alle anderen Verbindungen der Schweizerischen Schifffahrtsgesellschaft könnten aber bedient werden. So finden zum Beispiel Fahrten zwischen Stein am Rhein und Kreuzlingen statt.

An Karfreitag startet der Frühlingsfahrplan der Schiffe auf dem Rhein. Pressestelle Ruedi Jäger

Neu ist in dieser Saison eine einstündige Rundfahrt ab Stein am Rhein, die nur im Niedrigwasserbetrieb angeboten wird. Im April sind die Schiffe der Flotte von Donnerstag bis Sonntag und an Feiertagen unterwegs. Ab Mai fahren die Schiffe laut Mitteilung dann täglich auf Untersee und Rhein.

Niedrige Pegel bereiteten bereits in der vergangenen Saison Sorgen

Bereits in der vergangenen Saison hatte die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft Untersee und Rhein mit Niedrigwasser zu kämpfen. Insgesamt habe die Gesellschaft laut Mitteilung nur zehn Wochen im Normalbetrieb verkehren können. Das habe es zuvor noch nie gegeben. Auch im letzten Jahr konnten die Schiffe zwischen Diessenhofen und Stein am Rhein zu Saisonbeginn nicht fahren.

Hinzu seien Lieferverzögerungen bei Schiffsbauteilen, teurere Materialkosten, steigende Energiepreise und ungünstige Wechselkurse gekommen. Dies habe 2022 zu niedrigen Passagierzahlen und finanziellen Belastungen geführt. Dank etwa vieler Extra- und Gruppenfahrten sei das Betriebsergebnis zwar mit umgerechnet rund 186.000 Euro positiv, insgesamt habe das Unternehmen aber einen Verlust von rund 621.000 Euro gemacht.

Schiffe auf dem Bodensee fahren bereits

Die Schiffe der "Weißen Flotte" auf dem Bodensee sind am 2. April in die Saison gestartet, traditionell am Wochenende vor Ostern. Neben dem Linienverkehr sind zahlreiche Sonderfahrten geplant. Darunter sind zum Beispiel kulinarische oder musikalische Themenfahrten und Sonderfahrten zu den Festspielen auf der Seebühne in Bregenz.

Ein erster Höhepunkt der Saison ist laut den Schiffsunternehmen die Internationale Flottensternfahrt am 29. April.