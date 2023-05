per Mail teilen

Die Klimaschutzgruppe "End Fossil: Occupy" demonstriert aktuell an der Uni Konstanz. Am Dienstagnachmittag ist zudem eine Klima-Demonstration von "Fridays for Future" geplant.

An der Konstanzer Universität läuft zur Stunde eine Aktion der internationalen Klimaschutzgruppe "End Fossil: Occupy". Nach SWR-Informationen sind aber nur wenige Aktivisten beteiligt. Die Gruppe hatte im Internet angekündigt, bundesweit Hochschulen und Schulen zu besetzen. Am Dienstagnachmittag ist eine Klima-Demonstration von "Fridays for Future" in Konstanz geplant.

Die Klimaschutzgruppe "End Fossil: Occupy" protestiert derzeit mit vier Vertreterinnen und Vertretern an der Universität Konstanz. Die kleine Gruppe sitzt seit 8 Uhr im Gebäude A im Eingangsbereich und erschwert den Eintritt, blockiert ihn aber nicht komplett.

Die Gruppe "End Fossil: Occupy" demonstriert am Dienstagmorgen an der Uni Konstanz. SWR

Friedlicher Protest an der Uni Konstanz

Der Plan der Gruppe ist nach eigenen Angaben bis zum Beginn der "Fridays for Future"-Demo am Nachmittag sitzen zu bleiben. Die Polizei ist mit einem Anti-Konflikt-Team vor Ort, muss aktuell aber nicht handeln.

Die Uni Konstanz bewertet die Aktion als friedlich, so Rektorin Katharina Holzinger. Die Universität unterstütze die Klimaschutz-Forderungen. So lange die Gruppe friedlich auf die "Fridays for Future"-Demo aufmerksam mache, dürfe sie sitzen bleiben.

"Fridays for Future" ist unzufrieden mit der Entwicklung in Konstanz

Anlass der Demonstration von "Fridays for Future" ist der vierte Jahrestag der Ausrufung des Klimanotstandes in Konstanz. Konstanz tat dies am 2. Mai 2019 als erste Stadt Deutschlands.

Für die Ausrufung des Klimanotstandes in Konstanz habe es zwar weltweite Aufmerksamkeit gegeben, real aber sei es bei einem grünen Anstrich geblieben, heißt es in einer "Fridays for Future"-Mitteilung. Viele Ziele der städtischen Klimaschutzstrategie zur weitgehenden Klimaneutralität bis 2035 würden verfehlt. Zuletzt seien die städtischen CO2-Emmissionen sogar gestiegen, heißt es weiter.

"Fridays for Future" wolle dem Motto treu bleiben: "Wir streiken, bis ihr handelt". Geplant ist um 15:30 Uhr ein Demonstrationszug vom Herosé-Park bis zum Stephansplatz mit Abschlusskundgebung. Die Veranstalter rechnen mit 500 Teilnehmenden.